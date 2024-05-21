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Не все водители знают: эта ошибка убьет коробку передач

Не все водители знают: эта ошибка убьет коробку передач - 21.05.2024, ПРАЙМ

Не все водители знают: эта ошибка убьет коробку передач

Неопытные водители часто выводят из строя автоматическую коробку переключения передач, пренебрегая ручным тормозом на парковке. Как пользоваться ручником в... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T03:03+0300

2024-05-21T03:03+0300

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эксклюзив

авто

егор васильев

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Неопытные водители часто выводят из строя автоматическую коробку переключения передач, пренебрегая ручным тормозом на парковке. Как пользоваться ручником в машинах с разными типами КПП, чтобы не создать проблем себе и окружающим, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Чтобы не перегружать коробку при парковке, нужно соблюдать определенный алгоритм действий. Это позволит продлить жизнь как АКПП, так и “механике”. Существует два типа парковки – на ровной поверхности и под уклоном. Но в обоих случаях важно пользоваться ручным тормозом - это снижает нагрузку на коробку.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсть и другие хитрости. Если вы паркуетесь на наклонном участке, то при остановке, помимо штатных действий с коробкой передач и стояночным тормозом, необходимо повернуть передние колеса так, чтобы при попытке покатиться автомобиль сразу уперся колесами в бордюр или иное естественное препятствие.“Если такого нет, а вы находитесь на склоне холма, то можно подложить под колеса, например, камень. Или же оставить автомобиль в положении, которое бы максимально снизило вероятность скатывания. К примеру, поперек склона, если он не очень крутой”, - говорит специалист. При этом перед началом движения надо проконтролировать правильное направление передних колес.Второй момент, по словам Васильева, связан с типом трансмиссии. На механике последовательность действий довольно проста. При остановке нажимаем на педаль тормоза и затягиваем ручник. Убедившись в том, что автомобиль зафиксирован, можно для дополнительной гарантии включить первую передачу.Почему именно в такой последовательности? “Дело в том, что тогда основную нагрузку по фиксации автомобиля возьмет на себя тормозная система авто. Если все сделать наоборот, то эта нагрузка ляжет уже на коробку. А постоянное напряжение деталей трансмиссии вряд ли положительно скажется на ее ресурсе”, - объясняет автоэксперт.То же самое и в случае с автоматом. Только в нем при переключении в Parking коробку фиксирует специальный штырек, для которого нагрузка, вызванная наклонной парковкой авто, может оказаться слишком большой. При парковке, особенно под уклоном, машину должен держать ручной тормоз, а не коробка - в противном случае риски для нее возрастают.В случае с АКПП Васильев рекомендует сначала фиксировать авто с помощью штатного тормоза. Затем активировать ручник и, не отпуская тормоз, перевести селектор в Parking. Впрочем, у многих современных авто эта последовательность действий реализована при помощи умной электроники, отметил специалист.

https://1prime.ru/20240518/avto-848298416.html

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эксклюзив, авто, егор васильев