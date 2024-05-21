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СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России

СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России

Внедорожник Tank 700 появится на рынке России в октябре 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили". | 21.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Внедорожник Tank 700 появится на рынке России в октябре 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили"."Что же касается старта российских продаж Tank 700, то он планируется на середину осени. А если точнее, то на октябрь 2024 года", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramTank 700 представляет собой рамный внедорожник имеет длину 5090 мм и колесную базу 3000 мм, дорожный просвет составляет 245 мм, а в кабине могут разместиться пять человек. В России автомобиль будет доступен с двумя силовыми агрегатами - бензиновым и гибридным.Тем не менее, информация о том, в какой комплектации автомобиль будет предлагаться в России, пока что неизвестна.

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россия, китай, авто, новости