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СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России - 21.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России
СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России - 21.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России
Внедорожник Tank 700 появится на рынке России в октябре 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили". | 21.05.2024, ПРАЙМ
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россия
китай
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новости
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Внедорожник Tank 700 появится на рынке России в октябре 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили"."Что же касается старта российских продаж Tank 700, то он планируется на середину осени. А если точнее, то на октябрь 2024 года", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramTank 700 представляет собой рамный внедорожник имеет длину 5090 мм и колесную базу 3000 мм, дорожный просвет составляет 245 мм, а в кабине могут разместиться пять человек. В России автомобиль будет доступен с двумя силовыми агрегатами - бензиновым и гибридным.Тем не менее, информация о том, в какой комплектации автомобиль будет предлагаться в России, пока что неизвестна.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
11:17 21.05.2024
 
СМИ назвали сроки начала продаж внедорожника Tank 700 в России

"Китайские автомобили": внедорожник Tank 700 выйдет на рынок России в октябре

CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Tank 700 (cropped image)Внедорожник Tank 700
Внедорожник Tank 700 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Tank 700 (cropped image)
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Внедорожник Tank 700 появится на рынке России в октябре 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили".
"Что же касается старта российских продаж Tank 700, то он планируется на середину осени. А если точнее, то на октябрь 2024 года", — говорится в публикации.
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Tank 700 представляет собой рамный внедорожник имеет длину 5090 мм и колесную базу 3000 мм, дорожный просвет составляет 245 мм, а в кабине могут разместиться пять человек. В России автомобиль будет доступен с двумя силовыми агрегатами - бензиновым и гибридным.
Тем не менее, информация о том, в какой комплектации автомобиль будет предлагаться в России, пока что неизвестна.
#KIA - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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