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Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - 21.05.2024, ПРАЙМ
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T21:14+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что ВСУ находятся в невыгодном положении, так как российская армия уверенно продвигается в Харьковском направлении.По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 1 РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации. Он сообщил, что даже регулярные поставки вооружения со стороны Запада Киеву не изменить динамику передовой.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
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поставки вооружения, всу, вс россии, запад, украина
Спецоперация на Украине, поставки вооружения, ВСУ, ВС России, ЗАПАД, УКРАИНА
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения Россией Славянска
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.
После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube
.
"Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что ВСУ находятся в невыгодном положении, так как российская армия уверенно продвигается в Харьковском направлении.
По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.
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Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 1 РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации. Он сообщил, что даже регулярные поставки вооружения со стороны Запада Киеву не изменить динамику передовой.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.