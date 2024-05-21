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Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс - 21.05.2024, ПРАЙМ
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс
После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T21:14+0300
2024-05-21T21:14+0300
спецоперация на украине
поставки вооружения
всу
вс россии
запад
украина
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что ВСУ находятся в невыгодном положении, так как российская армия уверенно продвигается в Харьковском направлении.По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 1 РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации. Он сообщил, что даже регулярные поставки вооружения со стороны Запада Киеву не изменить динамику передовой.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
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поставки вооружения, всу, вс россии, запад, украина
Спецоперация на Украине, поставки вооружения, ВСУ, ВС России, ЗАПАД, УКРАИНА
21:14 21.05.2024
 
Последний бастион. На Западе раскрыли, как закончится сражение за Донбасс

Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения Россией Славянска

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. После взятия Славянска Россия поставит точку в сражении за Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс", — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что ВСУ находятся в невыгодном положении, так как российская армия уверенно продвигается в Харьковском направлении.
По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию
18:34
Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, 1 РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации. Он сообщил, что даже регулярные поставки вооружения со стороны Запада Киеву не изменить динамику передовой.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
 
Спецоперация на Украинепоставки вооруженияВСУВС РоссииЗАПАДУКРАИНА
 
 
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