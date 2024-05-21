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Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga
Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga - 21.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga
Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:18+0300
2024-05-21T13:18+0300
инвестиции
авто
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей, его реализует компания "Производство легковых автомобилей", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей", - сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024."Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион", - добавили в компании.
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инвестиции, авто
инвестиции, Авто
13:18 21.05.2024
 
Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga

Инвестиции в проект новых легковых автомобилей Volga превысят 60 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей, его реализует компания "Производство легковых автомобилей", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей", - сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024.
"Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион", - добавили в компании.
 
инвестицииАвто
 
 
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