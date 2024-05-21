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"Два направления". На Западе верят, что раскрыли план России под Харьковом
"Два направления". На Западе верят, что раскрыли план России под Харьковом - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Два направления". На Западе верят, что раскрыли план России под Харьковом
Москва определила два направления наступления в Харьковской области, передает The Economist со ссылкой на "военные планы", попавшие в распоряжение издания. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:25+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва определила два направления наступления в Харьковской области, передает The Economist со ссылкой на "военные планы", попавшие в распоряжение издания.Согласно изданию, пока что рано говорить о конечных целях Москвы в спецоперации на Украине, однако очевидно, что российская армия пыталась 15-16 оценить возможность частично оцепить Харьков и оказать давление на украинские части к востоку от Печенежского водохранилища. Однако, операция была отменена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Согласно этим планам, русские наметили два направления атаки по обоим берегам водоема", — говорится в статье.В западном направлении целью российской армии было достичь деревни Борщевая в течение 72 часов, чтобы российская артиллерия могла достичь Харькова. Элитная 92-я бригада сдержала натиск ВС России, однако 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически сбежала с позиций, а ВСУ понесли тяжелые потери.На восточном направлении вблизи Волчанска подразумевалось прорваться на водохранилище вплоть до поселка Печенеги. Кроме того, российским военным удалось беспрепятственно преодолеть минное поле, которое по каким-то причинам не сработало, говорится в публикации.Военные в Харькове озлоблены быстрым продвижением России и задержкой западной помощи, которая, по их мнению, ослабила оборону Украины. Возникли подозрения в некомпетентности или даже предательстве со стороны политиков в Киеве или Вашингтоне, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
"Два направления". На Западе верят, что раскрыли план России под Харьковом
The Economist: Россия определила два направления наступления под Харьковом
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Москва определила два направления наступления в Харьковской области, передает
The Economist со ссылкой на "военные планы", попавшие в распоряжение издания.
Согласно изданию, пока что рано говорить о конечных целях Москвы в спецоперации на Украине, однако очевидно, что российская армия пыталась 15-16 оценить возможность частично оцепить Харьков и оказать давление на украинские части к востоку от Печенежского водохранилища. Однако, операция была отменена.
"Согласно этим планам, русские наметили два направления атаки по обоим берегам водоема", — говорится в статье.
В западном направлении целью российской армии было достичь деревни Борщевая в течение 72 часов, чтобы российская артиллерия могла достичь Харькова. Элитная 92-я бригада сдержала натиск ВС России, однако 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически сбежала с позиций, а ВСУ понесли тяжелые потери.
На восточном направлении вблизи Волчанска подразумевалось прорваться на водохранилище вплоть до поселка Печенеги. Кроме того, российским военным удалось беспрепятственно преодолеть минное поле, которое по каким-то причинам не сработало, говорится в публикации.
Военные в Харькове озлоблены быстрым продвижением России и задержкой западной помощи, которая, по их мнению, ослабила оборону Украины. Возникли подозрения в некомпетентности или даже предательстве со стороны политиков в Киеве или Вашингтоне, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Украинцы поняли план русских. Польский генерал сделал прогноз по Харькову