https://1prime.ru/20240521/lada-848353398.html
Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada
Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada - 21.05.2024, ПРАЙМ
Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada
Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:44+0300
2024-05-21T09:44+0300
2024-05-21T09:44+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали РИА Новости в Wildberries. "Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области", - сообщили там. В компании отметили, что финальная цена авто на площадке будет известна заранее, а все представленные модели есть в наличии. "Купить автомобиль на Wildberries можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оплаты с покупателем свяжется менеджер официального дилера, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На автомобили действует гарантия официального дилера - 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше", - пояснили в компании. Категория "Транспортные средства" появилась на Wildberries 17 апреля. Сейчас в ней представлены несколько брендов автомобилей и мотоциклов. По информации маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. Площадка планирует развивать новую категорию — в ней будут представлены также квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.
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wildberries, lada, авто
Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada
Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали РИА Новости в Wildberries.
"Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области", - сообщили там.
В компании отметили, что финальная цена авто на площадке будет известна заранее, а все представленные модели есть в наличии.
"Купить автомобиль на Wildberries можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оплаты с покупателем свяжется менеджер официального дилера, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На автомобили действует гарантия официального дилера - 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше", - пояснили в компании.
Категория "Транспортные средства" появилась на Wildberries 17 апреля. Сейчас в ней представлены несколько брендов автомобилей и мотоциклов. По информации маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. Площадка планирует развивать новую категорию — в ней будут представлены также квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства.
До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды