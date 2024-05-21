https://1prime.ru/20240521/lada-848353398.html

Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada

Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada - 21.05.2024, ПРАЙМ

Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada

Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:44+0300

2024-05-21T09:44+0300

2024-05-21T09:44+0300

wildberries

lada

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/88/840848800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fd89edf2450bcafedef7f3358de89e9.jpg

МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали РИА Новости в Wildberries. "Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области", - сообщили там. В компании отметили, что финальная цена авто на площадке будет известна заранее, а все представленные модели есть в наличии. "Купить автомобиль на Wildberries можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оплаты с покупателем свяжется менеджер официального дилера, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На автомобили действует гарантия официального дилера - 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше", - пояснили в компании. Категория "Транспортные средства" появилась на Wildberries 17 апреля. Сейчас в ней представлены несколько брендов автомобилей и мотоциклов. По информации маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. Площадка планирует развивать новую категорию — в ней будут представлены также квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.

https://1prime.ru/20240424/wildberries-847633746.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, lada, авто