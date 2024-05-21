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Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день
Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день - 21.05.2024, ПРАЙМ
Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день
Покупатель привезенного ранее в Россию супергибрида Lamborghini Revuelto нашелся всего за один день. Московский дилер продал его за 140 миллионов рублей. Об... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:30+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Покупатель привезенного ранее в Россию супергибрида Lamborghini Revuelto нашелся всего за один день. Московский дилер продал его за 140 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал Авто.ру на компанию Greats.Супергибрид привезли в столицу с ярко-жёлтым кузовом, чёрными колёсными дисками и интерьером, отделанным в красно-чёрной гамме.Отмечается, что ранее аналогичная модель выставлялась на продажу на Авто.ру по аналогичной цене, но в объявлении говорилось об экземпляре с черным кузовом, находившемся на тот момент на пути в РФ.Авторы материала сообщили, что Revuelto оснащен связкой из двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов. Они обладают мощность 1015 лошадиных сил и разгоняют машину до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость авто — 349 км/ч.
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авто, lamborghini, легковые автомобилии
Авто, Lamborghini, легковые автомобилии
Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день
Авто.ру: первый в РФ Lamborghini Revuelto купили за один день за 140 млн рублей
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.
Покупатель привезенного ранее в Россию супергибрида Lamborghini Revuelto нашелся всего за один день. Московский дилер продал его за 140 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал Авто.ру
на компанию Greats.
Супергибрид привезли в столицу с ярко-жёлтым кузовом, чёрными колёсными дисками и интерьером, отделанным в красно-чёрной гамме.
Отмечается, что ранее аналогичная модель выставлялась на продажу на Авто.ру по аналогичной цене, но в объявлении говорилось об экземпляре с черным кузовом, находившемся на тот момент на пути в РФ.
Авторы материала сообщили, что Revuelto оснащен связкой из двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов. Они обладают мощность 1015 лошадиных сил и разгоняют машину до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость авто — 349 км/ч.
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