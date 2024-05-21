https://1prime.ru/20240521/lamborghini-848380941.html

Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день

Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день - 21.05.2024, ПРАЙМ

Первый в РФ экстремально дорогой Lamborghini Revuelto выкупили за один день

Покупатель привезенного ранее в Россию супергибрида Lamborghini Revuelto нашелся всего за один день. Московский дилер продал его за 140 миллионов рублей. Об... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:30+0300

2024-05-21T17:30+0300

2024-05-21T17:30+0300

авто

lamborghini

легковые автомобилии

https://cdnn.1prime.ru/img/83575/47/835754762_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_515bb3a6f946f4b788f2068cb044fa1d.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Покупатель привезенного ранее в Россию супергибрида Lamborghini Revuelto нашелся всего за один день. Московский дилер продал его за 140 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал Авто.ру на компанию Greats.Супергибрид привезли в столицу с ярко-жёлтым кузовом, чёрными колёсными дисками и интерьером, отделанным в красно-чёрной гамме.Отмечается, что ранее аналогичная модель выставлялась на продажу на Авто.ру по аналогичной цене, но в объявлении говорилось об экземпляре с черным кузовом, находившемся на тот момент на пути в РФ.Авторы материала сообщили, что Revuelto оснащен связкой из двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов. Они обладают мощность 1015 лошадиных сил и разгоняют машину до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость авто — 349 км/ч.

https://1prime.ru/20240521/perekup-848374368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lamborghini, легковые автомобилии