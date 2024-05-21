Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240521/nato-848358835.html
"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса
"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса
Празднование в июле 75-летия НАТО в Вашингтоне прозвучит для Киева пустым звуком, ведь альянс с треском провалил битву за Украину. Но если НАТО не способна... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:29+0300
2024-05-21T11:30+0300
спецоперация на украине
нато
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Празднование в июле 75-летия НАТО в Вашингтоне прозвучит для Киева пустым звуком, ведь альянс с треском провалил битву за Украину. Но если НАТО не способна предотвратить катастрофу на Украине, для чего тогда она вообще существует? Этим вопросом в статье для The Guardian задается обозреватель Саймон Тисдолл.Основную часть статьи он посвятил тому, что следовало бы, нужно было бы и можно было бы сделать НАТОНапример, автор считает, что НАТО следовало бы решительно вмешаться в украинский конфликт и в самом его начале установить над Украиной бесполетную зону. При этом с помощью военно-морских сил альянса, по его мнению, можно было бы организовать защитные кордоны вокруг черноморских портов. А кроме того, Тисдолл называет ограничения на использование украинцами западных ракет для ударов по территории России "самоубийственными", естественно, предлагая их снять."Все это можно было бы сделать, если бы было желание", - скромно и просто пишет Тисдолл.При этом он восхищается генералом Ричардом Ширеффом, бывшим высокопоставленным командующим НАТО, который, как указывается в статье, призывает к "фундаментальному переходу" к более активной стратегии."Он прав, - пишет автор, после чего с сожалением отмечает: - Но нет никаких признаков того, что западные политики прислушиваются к нему".Далее Тисдолл снова принимается за рекомендации: следовало бы ускорить полноправное членство Украины в НАТО в июле. И тут же признает, что этого не произойдет, поскольку Соединенные Штаты настроены против, а другие "покорно следуют за Вашингтоном".Вот экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, на взгляд обозревателя, "придерживается правильной позиции", потому что выступает за немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, а заодно и за то, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился бы поставлять Киеву ракеты "Таурус".Попутно в статье с оптимизмом отмечается, что Соединенные Штаты, хотя сначала и отвергли предложение Макрона отправить на Украину воинские контингенты, сейчас "изучают возможность" послать в помощь Киеву инструкторов.Естественно, в материале такого рода не обошлось без проклятий в адрес Дональда Трампа. Если он победит в ноябре на президентских выборах, то, как пророчит Тисдолл, непременно выбьет почву из-под ног Киева, замирится с Москвой и постарается выйти из НАТО."Так что июльская вечеринка по случаю дня рождения Организации Североатлантического договора может стать последней в его истории", - снова предупреждает автор.В итоге он приходит к заключительному риторическому вопросу: "Нельзя рассчитывать, что плохо управляемая НАТО предотвратит далеко идущую катастрофу на Украине. Возникает вопрос: для чего тогда вообще нужен этот альянс?"
https://1prime.ru/20240520/instruktory-848323453.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03699f1220713419a9973d7ad925091c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, сша
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, США
11:29 21.05.2024 (обновлено: 11:30 21.05.2024)
 
"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса

Guardian: если НАТО не может защитить Украину, то для чего нужен альянс?

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Празднование в июле 75-летия НАТО в Вашингтоне прозвучит для Киева пустым звуком, ведь альянс с треском провалил битву за Украину. Но если НАТО не способна предотвратить катастрофу на Украине, для чего тогда она вообще существует? Этим вопросом в статье для The Guardian задается обозреватель Саймон Тисдолл.
Основную часть статьи он посвятил тому, что следовало бы, нужно было бы и можно было бы сделать НАТО
Например, автор считает, что НАТО следовало бы решительно вмешаться в украинский конфликт и в самом его начале установить над Украиной бесполетную зону. При этом с помощью военно-морских сил альянса, по его мнению, можно было бы организовать защитные кордоны вокруг черноморских портов. А кроме того, Тисдолл называет ограничения на использование украинцами западных ракет для ударов по территории России "самоубийственными", естественно, предлагая их снять.
"Все это можно было бы сделать, если бы было желание", - скромно и просто пишет Тисдолл.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Верный путь к катастрофе". НАТО в шаге от развязывания войны с Россией
Вчера, 11:38
При этом он восхищается генералом Ричардом Ширеффом, бывшим высокопоставленным командующим НАТО, который, как указывается в статье, призывает к "фундаментальному переходу" к более активной стратегии.
"Он прав, - пишет автор, после чего с сожалением отмечает: - Но нет никаких признаков того, что западные политики прислушиваются к нему".
Далее Тисдолл снова принимается за рекомендации: следовало бы ускорить полноправное членство Украины в НАТО в июле. И тут же признает, что этого не произойдет, поскольку Соединенные Штаты настроены против, а другие "покорно следуют за Вашингтоном".
Вот экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, на взгляд обозревателя, "придерживается правильной позиции", потому что выступает за немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, а заодно и за то, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился бы поставлять Киеву ракеты "Таурус".
Попутно в статье с оптимизмом отмечается, что Соединенные Штаты, хотя сначала и отвергли предложение Макрона отправить на Украину воинские контингенты, сейчас "изучают возможность" послать в помощь Киеву инструкторов.
Естественно, в материале такого рода не обошлось без проклятий в адрес Дональда Трампа. Если он победит в ноябре на президентских выборах, то, как пророчит Тисдолл, непременно выбьет почву из-под ног Киева, замирится с Москвой и постарается выйти из НАТО.
"Так что июльская вечеринка по случаю дня рождения Организации Североатлантического договора может стать последней в его истории", - снова предупреждает автор.
В итоге он приходит к заключительному риторическому вопросу: "Нельзя рассчитывать, что плохо управляемая НАТО предотвратит далеко идущую катастрофу на Украине. Возникает вопрос: для чего тогда вообще нужен этот альянс?"
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала