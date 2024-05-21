https://1prime.ru/20240521/nato-848358835.html

"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса

"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Зачем нужна НАТО?" Британцы усомнились в нужности альянса

Празднование в июле 75-летия НАТО в Вашингтоне прозвучит для Киева пустым звуком, ведь альянс с треском провалил битву за Украину. Но если НАТО не способна... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:29+0300

2024-05-21T11:29+0300

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Празднование в июле 75-летия НАТО в Вашингтоне прозвучит для Киева пустым звуком, ведь альянс с треском провалил битву за Украину. Но если НАТО не способна предотвратить катастрофу на Украине, для чего тогда она вообще существует? Этим вопросом в статье для The Guardian задается обозреватель Саймон Тисдолл.Основную часть статьи он посвятил тому, что следовало бы, нужно было бы и можно было бы сделать НАТОНапример, автор считает, что НАТО следовало бы решительно вмешаться в украинский конфликт и в самом его начале установить над Украиной бесполетную зону. При этом с помощью военно-морских сил альянса, по его мнению, можно было бы организовать защитные кордоны вокруг черноморских портов. А кроме того, Тисдолл называет ограничения на использование украинцами западных ракет для ударов по территории России "самоубийственными", естественно, предлагая их снять."Все это можно было бы сделать, если бы было желание", - скромно и просто пишет Тисдолл.При этом он восхищается генералом Ричардом Ширеффом, бывшим высокопоставленным командующим НАТО, который, как указывается в статье, призывает к "фундаментальному переходу" к более активной стратегии."Он прав, - пишет автор, после чего с сожалением отмечает: - Но нет никаких признаков того, что западные политики прислушиваются к нему".Далее Тисдолл снова принимается за рекомендации: следовало бы ускорить полноправное членство Украины в НАТО в июле. И тут же признает, что этого не произойдет, поскольку Соединенные Штаты настроены против, а другие "покорно следуют за Вашингтоном".Вот экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, на взгляд обозревателя, "придерживается правильной позиции", потому что выступает за немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, а заодно и за то, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился бы поставлять Киеву ракеты "Таурус".Попутно в статье с оптимизмом отмечается, что Соединенные Штаты, хотя сначала и отвергли предложение Макрона отправить на Украину воинские контингенты, сейчас "изучают возможность" послать в помощь Киеву инструкторов.Естественно, в материале такого рода не обошлось без проклятий в адрес Дональда Трампа. Если он победит в ноябре на президентских выборах, то, как пророчит Тисдолл, непременно выбьет почву из-под ног Киева, замирится с Москвой и постарается выйти из НАТО."Так что июльская вечеринка по случаю дня рождения Организации Североатлантического договора может стать последней в его истории", - снова предупреждает автор.В итоге он приходит к заключительному риторическому вопросу: "Нельзя рассчитывать, что плохо управляемая НАТО предотвратит далеко идущую катастрофу на Украине. Возникает вопрос: для чего тогда вообще нужен этот альянс?"

https://1prime.ru/20240520/instruktory-848323453.html

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нато, украина, сша