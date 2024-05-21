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"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России
Вашингтон должен разрешить ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по российской территории, заявила бывший заместитель госсекретаря США по... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:29+0300
2024-05-21T10:29+0300
спецоперация на украине
виктория нуланд
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вашингтон должен разрешить ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по российской территории, заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее слова приводит издание The Hill.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Она покинула пост заместителя госсекретаря нынешней весной."Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целям, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска", - сказала она.Кроме того, Нуланд призвала Запад оказывать Киеву больше помощи для нанесения ударов по России.
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виктория нуланд, всу, россия, сша
Спецоперация на Украине, Виктория Нуланд, ВСУ, РОССИЯ, США
10:29 21.05.2024
 
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России

Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вашингтон должен разрешить ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по российской территории, заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее слова приводит издание The Hill.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при госсекретаре Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Она покинула пост заместителя госсекретаря нынешней весной.
"Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целям, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска", - сказала она.
Кроме того, Нуланд призвала Запад оказывать Киеву больше помощи для нанесения ударов по России.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 11:50
 
Спецоперация на УкраинеВиктория НуландВСУРОССИЯСША
 
 
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