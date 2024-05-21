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Сийярто раскрыл, как ЕС продолжает покупать российскую нефть - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Сийярто раскрыл, как ЕС продолжает покупать российскую нефть
Сийярто раскрыл, как ЕС продолжает покупать российскую нефть - 21.05.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскрыл, как ЕС продолжает покупать российскую нефть
Страны ЕС заявляют об отказе от российской нефти, но по факту продолжают закупать ее через третьи страны. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:59+0300
2024-05-21T12:59+0300
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БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС заявляют об отказе от российской нефти, но по факту продолжают закупать ее через третьи страны. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Токио."Западные европейцы с гордостью заявляют, что теперь избавились от российских источников, но это неправда, они покупают нефть только при посредничестве третьих стран, таких как Индия, а в терминалах, принимающих сжиженный природный газ, российская доля наиболее высока", — отметил министр.По словам Сийярто, Будапешт отвергает попытки давления и продолжает использовать российские энергоносители, несмотря на антироссийские санкции ЕС. Кроме того, санкции помогают российским конкурентам ЕС, поскольку российская нефть стала более дорогой из-за необходимости покупать ее через Индию.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоресурсов, так как вынуждена переплачивать за американские ресурсы в несколько раз. Он также отмечал, что нынешняя политика Европы наносит непоправимый урон европейской экономике и безопасности.
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россия, нефть, ес, новости
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ЕС, Новости
12:59 21.05.2024
 
Сийярто раскрыл, как ЕС продолжает покупать российскую нефть

Сийярто: ЕС покупает российскую нефть через третьи страны, несмотря на отказ от нее

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС заявляют об отказе от российской нефти, но по факту продолжают закупать ее через третьи страны. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Токио.
"Западные европейцы с гордостью заявляют, что теперь избавились от российских источников, но это неправда, они покупают нефть только при посредничестве третьих стран, таких как Индия, а в терминалах, принимающих сжиженный природный газ, российская доля наиболее высока", — отметил министр.
По словам Сийярто, Будапешт отвергает попытки давления и продолжает использовать российские энергоносители, несмотря на антироссийские санкции ЕС. Кроме того, санкции помогают российским конкурентам ЕС, поскольку российская нефть стала более дорогой из-за необходимости покупать ее через Индию.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоресурсов, так как вынуждена переплачивать за американские ресурсы в несколько раз. Он также отмечал, что нынешняя политика Европы наносит непоправимый урон европейской экономике и безопасности.
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