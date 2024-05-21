https://1prime.ru/20240521/panika-848356232.html

СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов

СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов

В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:48+0300

2024-05-21T10:48+0300

2024-05-21T10:54+0300

спецоперация на украине

вкс россии

украина

сво

энергетика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times.Отмечается, что усиление российских авиаударов вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии окажут влияние не только на рядовых потребителей, но и на оборонную промышленность Украины, "особенно когда она наиболее востребована".Издание сообщило со ссылкой на украинского работника военной промышленности, что проблемы с электричеством замедляют производство и приводят к росту его стоимости.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240520/oruzhie-848342180.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкс россии, украина, сво, энергетика украины