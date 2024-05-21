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СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов - 21.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов - 21.05.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times. | 21.05.2024, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times.Отмечается, что усиление российских авиаударов вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии окажут влияние не только на рядовых потребителей, но и на оборонную промышленность Украины, "особенно когда она наиболее востребована".Издание сообщило со ссылкой на украинского работника военной промышленности, что проблемы с электричеством замедляют производство и приводят к росту его стоимости.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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вкс россии, украина, сво, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВКС России, УКРАИНА, СВО, энергетика Украины
10:48 21.05.2024 (обновлено: 10:54 21.05.2024)
 
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов

NYT: уничтожение энергетической инфраструктуры навредит украинскому ВПК

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times.
Отмечается, что усиление российских авиаударов вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии окажут влияние не только на рядовых потребителей, но и на оборонную промышленность Украины, "особенно когда она наиболее востребована".
Издание сообщило со ссылкой на украинского работника военной промышленности, что проблемы с электричеством замедляют производство и приводят к росту его стоимости.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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