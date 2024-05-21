https://1prime.ru/20240521/panika-848356232.html
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов - 21.05.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:48+0300
2024-05-21T10:48+0300
2024-05-21T10:54+0300
спецоперация на украине
вкс россии
украина
сво
энергетика украины
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times.Отмечается, что усиление российских авиаударов вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии окажут влияние не только на рядовых потребителей, но и на оборонную промышленность Украины, "особенно когда она наиболее востребована".Издание сообщило со ссылкой на украинского работника военной промышленности, что проблемы с электричеством замедляют производство и приводят к росту его стоимости.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240520/oruzhie-848342180.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba12f61964ab78dae11e8ca870e14dc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкс россии, украина, сво, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВКС России, УКРАИНА, СВО, энергетика Украины
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
NYT: уничтожение энергетической инфраструктуры навредит украинскому ВПК
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.
В Киеве боятся, что разрушение энергетической инфраструктуры страны негативно повлияет на военную промышленность. Об этом сообщила The New York Times
.
Отмечается, что усиление российских авиаударов вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии окажут влияние не только на рядовых потребителей, но и на оборонную промышленность Украины, "особенно когда она наиболее востребована".
Издание сообщило со ссылкой на украинского работника военной промышленности, что проблемы с электричеством замедляют производство и приводят к росту его стоимости.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Небензя объясил, почему Запад не поможет ВСУ переломить ход конфликта