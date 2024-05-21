https://1prime.ru/20240521/perekup-848374368.html

Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто

Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто

Покупка подержанного авто без проверки его профессионалами чревата обманом перекупщиков, предупредил портал "АвтоВзгляд". | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:06+0300

2024-05-21T16:06+0300

2024-05-21T16:20+0300

авто

подержанные авто

покупка автомобиля

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Покупка подержанного авто без проверки его профессионалами чревата обманом перекупщиков, предупредил портал "АвтоВзгляд".Авторы материала напомнили, что приобретать автомобиль с дымящим двигателем не стоит ни в коем случае. Как правило, продавец хорошо прогревает автомобиль с таким недостатком перед показом и заливает в двигатель специальные очень дешевые присадки "антидым". Эти манипуляции заметно уменьшают задымление, так состав присадок сгущает масло в двигателе. Оно не течет и попадает в камеру сгорания в меньшем объеме. В итоге, покупатель обманут.Портал напомнил, что содержание подержанного авто обходится в разы дороже, требует постоянного внимания и частого ремонта. В качестве самых дорогих направлений отмечены двигатель, коробка передач и кузов. Рекомендуется подходить к осмотру и выбору подержанного авто очень тщательно.

https://1prime.ru/20240521/rul-848367830.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, покупка автомобиля