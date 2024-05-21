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Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто
Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто
Покупка подержанного авто без проверки его профессионалами чревата обманом перекупщиков, предупредил портал "АвтоВзгляд". | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:06+0300
2024-05-21T16:20+0300
авто
подержанные авто
покупка автомобиля
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Покупка подержанного авто без проверки его профессионалами чревата обманом перекупщиков, предупредил портал "АвтоВзгляд".Авторы материала напомнили, что приобретать автомобиль с дымящим двигателем не стоит ни в коем случае. Как правило, продавец хорошо прогревает автомобиль с таким недостатком перед показом и заливает в двигатель специальные очень дешевые присадки "антидым". Эти манипуляции заметно уменьшают задымление, так состав присадок сгущает масло в двигателе. Оно не течет и попадает в камеру сгорания в меньшем объеме. В итоге, покупатель обманут.Портал напомнил, что содержание подержанного авто обходится в разы дороже, требует постоянного внимания и частого ремонта. В качестве самых дорогих направлений отмечены двигатель, коробка передач и кузов. Рекомендуется подходить к осмотру и выбору подержанного авто очень тщательно.
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авто, подержанные авто, покупка автомобиля
Авто, подержанные авто, покупка автомобиля
16:06 21.05.2024 (обновлено: 16:20 21.05.2024)
 
Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто

"АвтоВзгляд": покупателей подержанных авто обманывают с помощью дешевой присадки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Покупка подержанного авто без проверки его профессионалами чревата обманом перекупщиков, предупредил портал "АвтоВзгляд".
Авторы материала напомнили, что приобретать автомобиль с дымящим двигателем не стоит ни в коем случае. Как правило, продавец хорошо прогревает автомобиль с таким недостатком перед показом и заливает в двигатель специальные очень дешевые присадки "антидым". Эти манипуляции заметно уменьшают задымление, так состав присадок сгущает масло в двигателе. Оно не течет и попадает в камеру сгорания в меньшем объеме. В итоге, покупатель обманут.
Портал напомнил, что содержание подержанного авто обходится в разы дороже, требует постоянного внимания и частого ремонта. В качестве самых дорогих направлений отмечены двигатель, коробка передач и кузов. Рекомендуется подходить к осмотру и выбору подержанного авто очень тщательно.
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