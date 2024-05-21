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Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима
Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима - 21.05.2024, ПРАЙМ
Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима
Владимир Зеленский и представители киевского режима скатываются в истерику, делая заявления, это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:29+0300
2024-05-21T12:29+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима скатываются в истерику, делая заявления, это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тяжелой ситуацией, в которой оказались Вооруженные силы Украины. Даже восстановление регулярной военной помощи Киеву не изменит ситуацию на фронте, подчеркнул он.
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дмитрий песков, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:29 21.05.2024
 
Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима

Песков: представители киевского режима делают заявления, скатываясь в истерику

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима скатываются в истерику, делая заявления, это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он.
По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тяжелой ситуацией, в которой оказались Вооруженные силы Украины. Даже восстановление регулярной военной помощи Киеву не изменит ситуацию на фронте, подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук
08:48
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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