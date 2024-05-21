https://1prime.ru/20240521/peskov-848363600.html

Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима

Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима - 21.05.2024, ПРАЙМ

Песков высказался об "истеричных" заявлениях киевкого режима

Владимир Зеленский и представители киевского режима скатываются в истерику, делая заявления, это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:29+0300

2024-05-21T12:29+0300

2024-05-21T12:29+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и представители киевского режима скатываются в истерику, делая заявления, это происходит на фоне ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику", - сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тяжелой ситуацией, в которой оказались Вооруженные силы Украины. Даже восстановление регулярной военной помощи Киеву не изменит ситуацию на фронте, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240521/medvedchuk-848351398.html

украина

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дмитрий песков, украина