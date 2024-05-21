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Риски перестали мешать рублю

Риски перестали мешать рублю - 21.05.2024, ПРАЙМ

Риски перестали мешать рублю

Российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов в понедельник, 20 мая. Драйверами роста... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:03+0300

2024-05-21T09:03+0300

2024-05-21T09:03+0300

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов в понедельник, 20 мая. Драйверами роста национальной валюты выступили продажи валютной выручки экспортерами, а также подготовка экспортных компаний к предстоящему налоговому периоду в мае. Пик налоговых выплат приходится на 28 мая. По итогам дня курс доллара США снизился на 0,22%, составив 90,75 рубля. Евро потерял 0,11%, опустившись до отметки 98,63 рубля. Китайский юань подешевел на 0,54% до 12,50 рубля.На динамику рубля также позитивно влияют высокие мировые цены на нефть, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В то же время санкционное давление и геополитическая нестабильность сдерживают экспортный потенциал страны.Нефтяные котировки в понедельник продолжили умеренную понижательную коррекцию на фоне трейдерских оценок геополитических рисков. Сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны в результате авиакатастрофы, не оказали сильного влияния на рынок. Трейдеры внимательно отслеживают развитие ситуации и оценивают возможные риски.По итогам дня фьючерсы на нефть эталонной марки Brent подешевели на 0,31% до $83,64 за баррель. Снижению котировок способствовали и технические факторы после роста цен с 15 по 20 мая.Фактором давления на нефтяной рынок выступили ястребиные сигналы представителей ФРС США о продолжении жесткого курса денежно-кредитной политики и сохранении высоких процентных ставок на длительный период. В частности, вице-председатель ФРС Майкл Барр заявил, что регулятор находится в благоприятном положении для паузы в цикле повышения ставок и оценки экономической ситуации.Согласно расчетному инструменту CME FedWatch, вероятность снижения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61,8%. Трейдеры также следят за решениями ОПЕК+ по квотам добычи — следующая встреча альянса запланирована на 1 июня.Вместе с тем, сохраняющиеся опасения по поводу здоровья монарха Саудовской Аравии, на данный момент не оказывают существенного влияния на рынок нефти. В ходе азиатских торгов во вторник, 21 мая, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $83,23 за баррель. Технический анализ указывает на расширение восходящей коррекции котировок до отметки $87.На внутреннем валютном рынке торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Доллар США торгуется вблизи 90,75 рубля. На сегодня ожидаю сохранение колебаний американской валюты в диапазоне 90,00-92,50 рубля.Индекс Мосбиржи упал на 0,97%, до 3468,09 п., индекс РТС — на 0,64%, до 1204,10 пункта. Коррекция началась на основной сессии после обновления максимума на 3521,72 пункта. Падение ускорилось после пробоя техуровня 3495 и вечерней сессии на фоне новостей о подготовке директивы правительства РФ об отказе выплачивать дивиденды газовой компании за 2023 г. Ближайший целевой уровень 3455 пунктов. Если он не удержит индекс, то нисходящая коррекция расширится до 3440 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, российский рынок акций