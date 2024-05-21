Риски перестали мешать рублю

Российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов в понедельник, 20 мая. Драйверами роста... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:03+0300
2024-05-21T09:03+0300
2024-05-21T09:03+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов в понедельник, 20 мая. Драйверами роста национальной валюты выступили продажи валютной выручки экспортерами, а также подготовка экспортных компаний к предстоящему налоговому периоду в мае. Пик налоговых выплат приходится на 28 мая. По итогам дня курс доллара США снизился на 0,22%, составив 90,75 рубля. Евро потерял 0,11%, опустившись до отметки 98,63 рубля. Китайский юань подешевел на 0,54% до 12,50 рубля.На динамику рубля также позитивно влияют высокие мировые цены на нефть, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В то же время санкционное давление и геополитическая нестабильность сдерживают экспортный потенциал страны.Нефтяные котировки в понедельник продолжили умеренную понижательную коррекцию на фоне трейдерских оценок геополитических рисков. Сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны в результате авиакатастрофы, не оказали сильного влияния на рынок. Трейдеры внимательно отслеживают развитие ситуации и оценивают возможные риски.По итогам дня фьючерсы на нефть эталонной марки Brent подешевели на 0,31% до $83,64 за баррель. Снижению котировок способствовали и технические факторы после роста цен с 15 по 20 мая.Фактором давления на нефтяной рынок выступили ястребиные сигналы представителей ФРС США о продолжении жесткого курса денежно-кредитной политики и сохранении высоких процентных ставок на длительный период. В частности, вице-председатель ФРС Майкл Барр заявил, что регулятор находится в благоприятном положении для паузы в цикле повышения ставок и оценки экономической ситуации.Согласно расчетному инструменту CME FedWatch, вероятность снижения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61,8%. Трейдеры также следят за решениями ОПЕК+ по квотам добычи — следующая встреча альянса запланирована на 1 июня.Вместе с тем, сохраняющиеся опасения по поводу здоровья монарха Саудовской Аравии, на данный момент не оказывают существенного влияния на рынок нефти. В ходе азиатских торгов во вторник, 21 мая, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $83,23 за баррель. Технический анализ указывает на расширение восходящей коррекции котировок до отметки $87.На внутреннем валютном рынке торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Доллар США торгуется вблизи 90,75 рубля. На сегодня ожидаю сохранение колебаний американской валюты в диапазоне 90,00-92,50 рубля.Индекс Мосбиржи упал на 0,97%, до 3468,09 п., индекс РТС — на 0,64%, до 1204,10 пункта. Коррекция началась на основной сессии после обновления максимума на 3521,72 пункта. Падение ускорилось после пробоя техуровня 3495 и вечерней сессии на фоне новостей о подготовке директивы правительства РФ об отказе выплачивать дивиденды газовой компании за 2023 г. Ближайший целевой уровень 3455 пунктов. Если он не удержит индекс, то нисходящая коррекция расширится до 3440 пунктов.
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам по итогам торгов в понедельник, 20 мая. Драйверами роста национальной валюты выступили продажи валютной выручки экспортерами, а также подготовка экспортных компаний к предстоящему налоговому периоду в мае. Пик налоговых выплат приходится на 28 мая.
По итогам дня курс доллара США снизился на 0,22%, составив 90,75 рубля. Евро потерял 0,11%, опустившись до отметки 98,63 рубля. Китайский юань подешевел на 0,54% до 12,50 рубля.
На динамику рубля также позитивно влияют высокие мировые цены на нефть, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В то же время санкционное давление и геополитическая нестабильность сдерживают экспортный потенциал страны.
Нефтяные котировки в понедельник продолжили умеренную понижательную коррекцию на фоне трейдерских оценок геополитических рисков. Сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны в результате авиакатастрофы, не оказали сильного влияния на рынок. Трейдеры внимательно отслеживают развитие ситуации и оценивают возможные риски.
По итогам дня фьючерсы на нефть эталонной марки Brent подешевели на 0,31% до $83,64 за баррель. Снижению котировок способствовали и технические факторы после роста цен с 15 по 20 мая.
Фактором давления на нефтяной рынок выступили ястребиные сигналы представителей ФРС США о продолжении жесткого курса денежно-кредитной политики и сохранении высоких процентных ставок на длительный период. В частности, вице-председатель ФРС Майкл Барр заявил, что регулятор находится в благоприятном положении для паузы в цикле повышения ставок и оценки экономической ситуации.
Согласно расчетному инструменту CME FedWatch, вероятность снижения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61,8%. Трейдеры также следят за решениями ОПЕК+ по квотам добычи — следующая встреча альянса запланирована на 1 июня.
Вместе с тем, сохраняющиеся опасения по поводу здоровья монарха Саудовской Аравии, на данный момент не оказывают существенного влияния на рынок нефти.
В ходе азиатских торгов во вторник, 21 мая, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $83,23 за баррель. Технический анализ указывает на расширение восходящей коррекции котировок до отметки $87.
На внутреннем валютном рынке торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Доллар США торгуется вблизи 90,75 рубля. На сегодня ожидаю сохранение колебаний американской валюты в диапазоне 90,00-92,50 рубля.
Индекс Мосбиржи упал на 0,97%, до 3468,09 п., индекс РТС — на 0,64%, до 1204,10 пункта. Коррекция началась на основной сессии после обновления максимума на 3521,72 пункта. Падение ускорилось после пробоя техуровня 3495 и вечерней сессии на фоне новостей о подготовке директивы правительства РФ об отказе выплачивать дивиденды газовой компании за 2023 г. Ближайший целевой уровень 3455 пунктов. Если он не удержит индекс, то нисходящая коррекция расширится до 3440 пунктов.
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