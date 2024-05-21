https://1prime.ru/20240521/rul-848367830.html

Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле

Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле - 21.05.2024, ПРАЙМ

Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле

Руль на российском автомобиле хотелось бы отечественный, это не так сложно сделать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:59+0300

2024-05-21T13:59+0300

2024-05-21T14:00+0300

михаил мишустин

авто

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848367670_0:43:3084:1778_1920x0_80_0_0_941a9f5cea4236fc0bc3bc12a5ba66f9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Руль на российском автомобиле хотелось бы отечественный, это не так сложно сделать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава правительства 21 мая посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где ознакомился с новой линейкой автомобилей Volga."У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал Мишустин.Он призвал локализовывать производство тех деталей, которые не являются сложными. В целом премьер отметил, что автомобили выглядят современно.

https://1prime.ru/20240521/mishustin-848365368.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, авто, китай