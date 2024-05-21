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Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле
Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле - 21.05.2024, ПРАЙМ
Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле
Руль на российском автомобиле хотелось бы отечественный, это не так сложно сделать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:59+0300
2024-05-21T14:00+0300
михаил мишустин
авто
китай
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Руль на российском автомобиле хотелось бы отечественный, это не так сложно сделать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава правительства 21 мая посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где ознакомился с новой линейкой автомобилей Volga."У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал Мишустин.Он призвал локализовывать производство тех деталей, которые не являются сложными. В целом премьер отметил, что автомобили выглядят современно.
https://1prime.ru/20240521/mishustin-848365368.html
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михаил мишустин, авто, китай
Михаил Мишустин, Авто, КИТАЙ
13:59 21.05.2024 (обновлено: 14:00 21.05.2024)
 
Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле

Мишустин: хочется, чтобы руль в Volga был российский, а не китайский

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Нижегородскую область. День второй
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Нижегородскую область. День второй - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Руль на российском автомобиле хотелось бы отечественный, это не так сложно сделать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства 21 мая посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где ознакомился с новой линейкой автомобилей Volga.
"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал Мишустин.
Он призвал локализовывать производство тех деталей, которые не являются сложными. В целом премьер отметил, что автомобили выглядят современно.
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