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Седан Volga С40 запустят в серийное производство

Седан Volga С40 запустят в серийное производство - 21.05.2024, ПРАЙМ

Седан Volga С40 запустят в серийное производство

Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:26+0300

2024-05-21T13:26+0300

2024-05-21T13:26+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей. В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.

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россия, volga gas, новости, авто