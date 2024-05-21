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Седан Volga С40 запустят в серийное производство - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Седан Volga С40 запустят в серийное производство
Седан Volga С40 запустят в серийное производство - 21.05.2024, ПРАЙМ
Седан Volga С40 запустят в серийное производство
Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:26+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей. В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.
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россия, volga gas, новости, авто
РОССИЯ, Volga Gas, Новости, Авто
13:26 21.05.2024
 
Седан Volga С40 запустят в серийное производство

Седан Volga С40 станет первой моделью автобренда, запущенной в серийное производство

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей.
В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.
 
РОССИЯVolga GasНовостиАвто
 
 
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