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Даванков предложил списывать кредиты на вещи, поврежденные из-за бомбежек

Даванков предложил списывать кредиты на вещи, поврежденные из-за бомбежек - 21.05.2024, ПРАЙМ

Даванков предложил списывать кредиты на вещи, поврежденные из-за бомбежек

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил списывать все кредиты на вещи, которые повреждены или уничтожены из-за бомбежек в... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:25+0300

2024-05-21T14:25+0300

2024-05-21T14:55+0300

кабмин

белгород

кредит

списание кредитов

владислав даванков

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил списывать все кредиты на вещи, которые повреждены или уничтожены из-за бомбежек в Белгородской области и других приграничных регионах."Считаю необходимым установить централизованную систему и определить однозначные критерии для списания кредитов у погибших и пострадавших от обстрелов граждан, а также обязать кредитные организации списывать кредиты на имущество граждан, которые были повреждены или уничтожены в результате обстрелов", — заявил он.По его словам, отсутствие централизованной системы приводит к тому, что около половины обращений от белгородцев о списании долгов и оформлении отсрочки платежа не удовлетворяется. В подтверждение Даванков привел в пример цифры, что с начала 2024 года в банки поступило больше 600 обращений, но положительное решение приняли только по 285 из них.

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белгород, кредит, списание кредитов, владислав даванков