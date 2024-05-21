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США поручили Германии воевать с Россией. Себе они придумали другую задачу

США поручили Германии воевать с Россией. Себе они придумали другую задачу - 21.05.2024, ПРАЙМ

США поручили Германии воевать с Россией. Себе они придумали другую задачу

Соединенные Штаты решили переложить задачу сдерживания России на плечи Европы, прежде всего Германии, а сами тем временем создают вокруг Китая "огненный пояс"... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:44+0300

2024-05-21T12:44+0300

2024-05-21T12:56+0300

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили переложить задачу сдерживания России на плечи Европы, прежде всего Германии, а сами тем временем создают вокруг Китая "огненный пояс" из союзников, один из которых может стать "азиатской Украиной". Об этом пишет в материале для хорватского издания Geopolitika.news обозреватель Зоран Метер.По его мнению, США то ли хотят переложить, то ли уже переложили задачу сдерживания продвижения России на запад на Европу, прежде всего на ФРГ.В качестве подтверждения этого тезиса обозреватель привел несколько высказываний главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Выступая в США, немецкий министр заявил, что большая часть бундесвера будет переведена под прямое командование НАТО. А это - порядка 35 тысяч военнослужащих, которые, по словам министра, станут главным гарантом безопасности границ альянса от российской угрозы.Также в статье приводится еще одно примечательное заявление Песториуса. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он дал обещание, что ФРГ приобретет у США еще три РСЗО "Хаймарс" для поставки Киеву.Метер считает, что "это, безусловно, подтверждает окончательное согласие европейских элит на то, чтобы взять конфликт с Россией в свои руки".Вместе с тем он отмечает, что Соединенные Штаты, со своей стороны, концентрируют свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе, где быстро накаляется ситуация из-за соперничества США и Китая."США сейчас спешно создают "огненный пояс" из своих союзников вокруг Китая, и Филиппины, вполне возможно, получат роль "азиатской Украины", - утверждает Метер.По его данным, США в настоящий момент размещают на Филиппинах свои ракеты средней дальности, которые могут долетать до юго-восточных районов Китая, а вместе с тем запланировали совместные морские учения недалеко от Тайваня.Некоторые китайские аналитики предупреждают, что Китай готов к любому сценарию отношений с США.При этом, ссылаясь на китайских аналитиков, Метер отмечает, что Китай готов как к продолжению сотрудничества с Западом, так и к войне с ним."Вероятно, это будет война с Филиппинами, а не с Тайванем в главной роли", - заключает автор.

https://1prime.ru/20240517/putin-848273197.html

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сша, европа, россия, китай