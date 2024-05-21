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Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной
Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной - 21.05.2024, ПРАЙМ
Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной
Нехватка кадров в Вооруженных силах Украины достигла критической точки, конфликт можно считать оконченным. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:58+0300
2024-05-21T16:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Нехватка кадров в Вооруженных силах Украины достигла критической точки, конфликт можно считать оконченным. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.По словам американского офицера, ВСУ больше нечем воевать, поскольку ряды не пополняются новыми бойцами. Кроме того, отметил макгрегор, Украине не хватает кадров для использования западной военной техники."Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России. Самым гуманным решением для Вашингтона или Лондона будет просто сказать стоп", - заключил бывший советник Пентагона.
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
16:58 21.05.2024
 
Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной

Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Нехватка кадров в Вооруженных силах Украины достигла критической точки, конфликт можно считать оконченным. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.
По словам американского офицера, ВСУ больше нечем воевать, поскольку ряды не пополняются новыми бойцами. Кроме того, отметил макгрегор, Украине не хватает кадров для использования западной военной техники.
"Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России. Самым гуманным решением для Вашингтона или Лондона будет просто сказать стоп", - заключил бывший советник Пентагона.
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