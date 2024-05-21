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Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной

Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной - 21.05.2024, ПРАЙМ

Нечем воевать: в США заявили о катастрофическом провале с Украиной

Нехватка кадров в Вооруженных силах Украины достигла критической точки, конфликт можно считать оконченным. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:58+0300

2024-05-21T16:58+0300

2024-05-21T16:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Нехватка кадров в Вооруженных силах Украины достигла критической точки, конфликт можно считать оконченным. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.По словам американского офицера, ВСУ больше нечем воевать, поскольку ряды не пополняются новыми бойцами. Кроме того, отметил макгрегор, Украине не хватает кадров для использования западной военной техники."Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России. Самым гуманным решением для Вашингтона или Лондона будет просто сказать стоп", - заключил бывший советник Пентагона.

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