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Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - 21.05.2024, ПРАЙМ
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Бойцы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T06:40+0300
2024-05-21T06:46+0300
спецоперация на украине
вс россии
донбасс
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Бойцы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны России. По информации оборонного ведомства, после того, как снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", обнаружила украинский опорный пункт, командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты взять опорный пункт штурмом. "В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав боевиков киевского режима из стрелкового оружия и снайперского вооружения, - сообщили в Миноороны. - С наступлением темноты десантники пошли на штурм". Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт. При этом часть украинских военнослужащих сбежала, часть - сдалась в плен, отметили в МО РФ.
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вс россии, донбасс, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ДОНБАСС, ВСУ
06:40 21.05.2024 (обновлено: 06:46 21.05.2024)
 
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

Минобороны РФ: российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Бойцы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации оборонного ведомства, после того, как снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", обнаружила украинский опорный пункт, командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты взять опорный пункт штурмом.
"В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав боевиков киевского режима из стрелкового оружия и снайперского вооружения, - сообщили в Миноороны. - С наступлением темноты десантники пошли на штурм".
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
14 мая, 05:37
Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт. При этом часть украинских военнослужащих сбежала, часть - сдалась в плен, отметили в МО РФ.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииДОНБАССВСУ
 
 
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