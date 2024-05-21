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ВС России нанесли удар по ж/д станции в Одесской области

ВС России нанесли удар по ж/д станции в Одесской области - 21.05.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по ж/д станции в Одесской области

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. ОБ этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T07:51+0300

2024-05-21T07:51+0300

2024-05-21T07:58+0300

спецоперация на украине

вс россии

удар

одесская область

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. ОБ этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих коллег. По его словам, всего по Черноморску за ночь было нанесено три удара - и все удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". "Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", - рассказал подпольщик. Около трех часов ночи последовал еще один удар, с повторной детонацией. В результате в Черноморске частично пропало электричество, отметил Лебедев. Составы, которые везут вооружение и боеприпасы через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией, как сообщил координатор подполья, расположено множество складских помещений, а таможенный пост "Ильичевск" иногда используется в качестве пункта временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. "Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых", - отметил Лебедев.

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вс россии, удар, одесская область