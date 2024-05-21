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Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты предпочли "китайцев" - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты предпочли "китайцев"
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты предпочли "китайцев" - 21.05.2024, ПРАЙМ
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты предпочли "китайцев"
Крупные таксопарки постепенно отказываются от привычных "корейцев" в пользу "китайцев". Почему таксисты переходят на машины из Поднебесной и не хотят... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:36+0300
2024-05-21T11:39+0300
geely
haval
chery
toyota camry
hyundai
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Крупные таксопарки постепенно отказываются от привычных "корейцев" в пользу "китайцев". Почему таксисты переходят на машины из Поднебесной и не хотят приобретать Toyota Camry и Hyundai Sonata, ввезенные по параллельному импорту, порталу njcar.ru рассказал владелец таксопарка. Корпоративные парки все активнее закупают китайские авто. Но больше всего таких машин в московском такси. Главная причина популярности - поставки официальны, имеют гарантию по обслуживанию и стабильный поток запчастей. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо серым схемам в страну сейчас ввозят только каждый десятый новый автомобиль, что для России немного. Еще один серьезный недостаток параллельного импорта - это отсутствие гарантии и проблемы с запчастями. А любые лишние расходы в такси превращаются в крупные убытки. Кроме того, некоторые китайские модели неплохо себя зарекомендовали, поэтому таксисты чаще выбирают Geely и Haval и отказываются от менее надежных Chery.Ранее сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова отмечала, что владельцы китайских авто предпочитают по гарантии устранять неполадки через официальных дилеров. Основные проблемы связаны с электрикой, коробками передач и тормозной системой. И хотя большая часть запчастей для распространенных в России китайских марок есть в наличии, сроки ожидания непопулярных комплектующих могут увеличиться до нескольких месяцев.
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geely, haval, chery, toyota camry, hyundai, авто, спрос на легковые авто
Geely, Haval, Chery, Toyota Camry, Hyundai, Авто, спрос на легковые авто
11:36 21.05.2024 (обновлено: 11:39 21.05.2024)
 
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты предпочли "китайцев"

njcar.ru: владелец таксопарка назвал причину выбирать китайские авто для такси

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Крупные таксопарки постепенно отказываются от привычных "корейцев" в пользу "китайцев". Почему таксисты переходят на машины из Поднебесной и не хотят приобретать Toyota Camry и Hyundai Sonata, ввезенные по параллельному импорту, порталу njcar.ru рассказал владелец таксопарка.
Корпоративные парки все активнее закупают китайские авто. Но больше всего таких машин в московском такси. Главная причина популярности - поставки официальны, имеют гарантию по обслуживанию и стабильный поток запчастей.
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По серым схемам в страну сейчас ввозят только каждый десятый новый автомобиль, что для России немного. Еще один серьезный недостаток параллельного импорта - это отсутствие гарантии и проблемы с запчастями. А любые лишние расходы в такси превращаются в крупные убытки.
Кроме того, некоторые китайские модели неплохо себя зарекомендовали, поэтому таксисты чаще выбирают Geely и Haval и отказываются от менее надежных Chery.
Ранее сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова отмечала, что владельцы китайских авто предпочитают по гарантии устранять неполадки через официальных дилеров. Основные проблемы связаны с электрикой, коробками передач и тормозной системой. И хотя большая часть запчастей для распространенных в России китайских марок есть в наличии, сроки ожидания непопулярных комплектующих могут увеличиться до нескольких месяцев.
Китайский автомобиль Haval
"Автостат" составил список основных недостатков китайских машин в России
19 мая, 11:08
 
GeelyHavalCheryToyota CamryHyundaiАвтоспрос на легковые авто
 
 
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