https://1prime.ru/20240521/territorii-848359114.html

Сделка с Россией: в США предложили неожиданный план по Украине

Сделка с Россией: в США предложили неожиданный план по Украине - 21.05.2024, ПРАЙМ

Сделка с Россией: в США предложили неожиданный план по Украине

Утраченные Украиной территории теперь входят в состав России, Киеву придется это признать. Такое мнение выразил журналист Дэн Перри в статье для американского... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:29+0300

2024-05-21T11:29+0300

2024-05-21T11:33+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Утраченные Украиной территории теперь входят в состав России, Киеву придется это признать. Такое мнение выразил журналист Дэн Перри в статье для американского издания Newsweek."Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придется пойти на сделку с Россией. <…> Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу (России. — Прим. ред.) большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Перри, такой точки зрения придерживаются многие эксперты.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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