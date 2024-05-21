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ФАС оштрафует "дочку" "Лукойла" за разные цены в мелком опте на дизтопливо
ФАС оштрафует "дочку" "Лукойла" за разные цены в мелком опте на дизтопливо - 21.05.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафует "дочку" "Лукойла" за разные цены в мелком опте на дизтопливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что нижегородская "дочка" "Лукойла" реализовывала в мелком опте дизельное топливо для аграриев региона... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:03+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что нижегородская "дочка" "Лукойла" реализовывала в мелком опте дизельное топливо для аграриев региона по различным ценам в один период времени, назначит компании штраф. "Дочка" "Лукойла" нарушила антимонопольное законодательство на рынке нефтепродуктов. Компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ", - сообщило ведомство. "ФАС выявила, что компания создавала дискриминационные условия при изменении цены на дизельное топливо в один период времени на мелкооптовом сегменте рынка для сельскохозяйственных предприятий региона. В ходе рассмотрения дела ведомство установило, что ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по различным ценам", - указывается в сообщении. В нем также отмечается, что "Лукойл-Центрнефтепродукт" занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области, соответственно, должен реализовывать топливо по одинаковой для всех потребителей цене."Таким образом, действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными. Служба продолжает осуществлять контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов", - заключает ФАС.Это дело в отношении дочерней компании "Лукойла" антимонопольное ведомство возбудило в октябре. В ведомстве тогда уточняли, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на дизтопливо в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.
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Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ, ЛУКОЙЛ, Новости
ФАС оштрафует "дочку" "Лукойла" за разные цены в мелком опте на дизтопливо
ФАС оштрафует нижегородскую "дочку" "Лукойла" за разные цены в мелком опте на дизтопливо
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что нижегородская "дочка" "Лукойла" реализовывала в мелком опте дизельное топливо для аграриев региона по различным ценам в один период времени, назначит компании штраф.
"Дочка" "Лукойла" нарушила антимонопольное законодательство на рынке нефтепродуктов. Компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ", - сообщило ведомство.
"ФАС выявила, что компания создавала дискриминационные условия при изменении цены на дизельное топливо в один период времени на мелкооптовом сегменте рынка для сельскохозяйственных предприятий региона. В ходе рассмотрения дела ведомство установило, что ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по различным ценам", - указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что "Лукойл-Центрнефтепродукт" занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области, соответственно, должен реализовывать топливо по одинаковой для всех потребителей цене.
"Таким образом, действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными. Служба продолжает осуществлять контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов", - заключает ФАС.
Это дело в отношении дочерней компании "Лукойла" антимонопольное ведомство возбудило в октябре. В ведомстве тогда уточняли, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на дизтопливо в мелком опте - с 9,2% до 17,7%.
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