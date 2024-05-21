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Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине - 21.05.2024, ПРАЙМ
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине
Перевозки автомобилей и автозапчастей контейнерами из Китая в Россию и Белоруссию заметно подорожали. Как это отразится на ценах внутри страны, портал... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:01+0300
2024-05-21T12:01+0300
2024-05-21T12:01+0300
авто
контейнерные перевозки
контейнеры
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Перевозки автомобилей и автозапчастей контейнерами из Китая в Россию и Белоруссию заметно подорожали. Как это отразится на ценах внутри страны, портал Autonews.ru узнал у представителей автобизнеса. Зафиксированный рост цен на контейнерные перевозки стал самым сильным за последние полтора года. Сорокафутовые контейнеры, находящиеся в собственности у операторов, в мае стали поставляться в Москву в среднем на 300-500 долларов дороже. Очевиден дисбаланс между импортом и экспортом: в Россию контейнерами завозится много товаров, а вывозится мало. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПовышение стоимости фрахта может отразиться на стоимости перевозимых товаров. Вероятны и задержки в поставках. В сорокафутовый контейнер поместятся только две машины. Соответственно, каждая из них только из-за фрахта подорожает минимум на 150 долларов или чуть менее чем на 13 500 рублей. Но, поскольку завозят в основном машины дороже двух-трех миллионов, это не сильно отразится на ценниках. По запчастям и комплектующим расчет выполнить сложнее. Эффект от изменения стоимости перевозок не будет мгновенным: он растянется, как минимум, на два-три месяца, отметили эксперты. Ранее стало известно, что большинство россиян — владельцев личного автомобиля потенциально готовы отказаться от него при определенных условиях. Наиболее популярный мотив для такого шага - развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), подорожание топлива (25%), исчезновение нужных запчастей (22%) или рост цен на них (17%). По 18% назвали ухудшение ситуации с пробками и парковками.
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авто, контейнерные перевозки, контейнеры, китай
Авто, контейнерные перевозки, Контейнеры, КИТАЙ
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине
Autonews: каждое авто из-за стоимости фрахта подорожает минимум на 150 долларов
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.
Перевозки автомобилей и автозапчастей контейнерами из Китая в Россию и Белоруссию заметно подорожали. Как это отразится на ценах внутри страны, портал Autonews.ru
узнал у представителей автобизнеса.
Зафиксированный рост цен на контейнерные перевозки стал самым сильным за последние полтора года. Сорокафутовые контейнеры, находящиеся в собственности у операторов, в мае стали поставляться в Москву в среднем на 300-500 долларов дороже. Очевиден дисбаланс между импортом и экспортом: в Россию контейнерами завозится много товаров, а вывозится мало.
Повышение стоимости фрахта может отразиться на стоимости перевозимых товаров. Вероятны и задержки в поставках. В сорокафутовый контейнер поместятся только две машины. Соответственно, каждая из них только из-за фрахта подорожает минимум на 150 долларов или чуть менее чем на 13 500 рублей. Но, поскольку завозят в основном машины дороже двух-трех миллионов, это не сильно отразится на ценниках.
По запчастям и комплектующим расчет выполнить сложнее. Эффект от изменения стоимости перевозок не будет мгновенным: он растянется, как минимум, на два-три месяца, отметили эксперты.
Ранее стало известно, что большинство россиян — владельцев личного автомобиля потенциально готовы отказаться от него при определенных условиях. Наиболее популярный мотив для такого шага - развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), подорожание топлива (25%), исчезновение нужных запчастей (22%) или рост цен на них (17%). По 18% назвали ухудшение ситуации с пробками и парковками.
Успеть купить. Россиянам пообещали рост цен на подержанные автомобили