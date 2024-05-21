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Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада
Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада - 21.05.2024, ПРАЙМ
Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада
Украина на несла удар по порту Новороссийск, задев таким образом жизненную силу России — нефть, пишет турцкое издание Hürriyet. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:58+0300
2024-05-21T14:58+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украина на несла удар по порту Новороссийск, задев таким образом жизненную силу России — нефть, пишет турцкое издание Hürriyet."Западные страны сделали киевской администрации важное предупреждение. Каналы российского нефтяного экспорта не должны были подвергаться нападению во избежание волнений на мировых энергетических рынках", — отмечается в статье.Тем не менее, украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Новороссийска на Черном море, который является важным экспортным каналом для российских нефтепродуктов. В результате атаки были повреждены мазутный терминал и другие объекты, используемые для транспортировки нефти на мировые рынки, говорится в публикации.По мнению авторов публикации, атака на российские энергообъекты стала отчаянной мерой после приблежения ВС России к Харькову, где ВСУ терпят поражение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, россия, сво, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Новости
14:58 21.05.2024
 
Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада

Hürriyet: Украина ударила по "жизненной силе" России из-за краха ВСУ на фронте

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украина на несла удар по порту Новороссийск, задев таким образом жизненную силу России — нефть, пишет турцкое издание Hürriyet.
"Западные страны сделали киевской администрации важное предупреждение. Каналы российского нефтяного экспорта не должны были подвергаться нападению во избежание волнений на мировых энергетических рынках", — отмечается в статье.
Тем не менее, украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Новороссийска на Черном море, который является важным экспортным каналом для российских нефтепродуктов. В результате атаки были повреждены мазутный терминал и другие объекты, используемые для транспортировки нефти на мировые рынки, говорится в публикации.
По мнению авторов публикации, атака на российские энергообъекты стала отчаянной мерой после приблежения ВС России к Харькову, где ВСУ терпят поражение.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вчера, 22:10
 
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