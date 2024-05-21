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Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада

Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада - 21.05.2024, ПРАЙМ

Ударила по жизненной силе России. Украина сорвалась с поводка Запада

Украина на несла удар по порту Новороссийск, задев таким образом жизненную силу России — нефть, пишет турцкое издание Hürriyet. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:58+0300

2024-05-21T14:58+0300

2024-05-21T14:58+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Украина на несла удар по порту Новороссийск, задев таким образом жизненную силу России — нефть, пишет турцкое издание Hürriyet."Западные страны сделали киевской администрации важное предупреждение. Каналы российского нефтяного экспорта не должны были подвергаться нападению во избежание волнений на мировых энергетических рынках", — отмечается в статье.Тем не менее, украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Новороссийска на Черном море, который является важным экспортным каналом для российских нефтепродуктов. В результате атаки были повреждены мазутный терминал и другие объекты, используемые для транспортировки нефти на мировые рынки, говорится в публикации.По мнению авторов публикации, атака на российские энергообъекты стала отчаянной мерой после приблежения ВС России к Харькову, где ВСУ терпят поражение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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