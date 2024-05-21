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Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси
Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ
Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси
Стоимость фьючерсов на уран несколько выросла в понедельник - на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:10+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран несколько выросла в понедельник - на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из данных торгов.По итогам торгов понедельника цена фьючерсов на уран на бирже Comex выросла на 0,44%, до 91,35 доллара за фунт. В январе текущего года стоимость урана достигла самого высокого уровня с ноября 2007 года, приблизившись к 100 долларам, а в феврале поднималась выше 106 долларов за фунт.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.При этом ранее во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что организация пока не получала информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России. По его словам, МАГАТЭ ожидает, что закон США о таком запрете будет содержать исключения, а воздействие будет ограниченным.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство страны включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.
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иран, ибрахим раиси, уран
Энергетика, ИРАН, Ибрахим Раиси, уран
Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси
Стоимость урана превысила 91 доллар за фунт после сообщения о смерти президента Раиси
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран несколько выросла в понедельник - на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из данных торгов.
По итогам торгов понедельника цена фьючерсов на уран на бирже Comex выросла на 0,44%, до 91,35 доллара за фунт. В январе текущего года стоимость урана достигла самого высокого уровня с ноября 2007 года, приблизившись к 100 долларам, а в феврале поднималась выше 106 долларов за фунт.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
При этом ранее во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что организация пока не получала информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России. По его словам, МАГАТЭ ожидает, что закон США о таком запрете будет содержать исключения, а воздействие будет ограниченным.
Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство страны включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.
В МАГАТЭ ожидают исключений в законе США о запрете на импорт урана из РФ