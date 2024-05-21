https://1prime.ru/20240521/uran-848357197.html

Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси

Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ

Стоимость урана выросла после сообщения о смерти Раиси

Стоимость фьючерсов на уран несколько выросла в понедельник - на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:10+0300

2024-05-21T11:10+0300

2024-05-21T11:10+0300

энергетика

иран

ибрахим раиси

уран

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран несколько выросла в понедельник - на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из данных торгов.По итогам торгов понедельника цена фьючерсов на уран на бирже Comex выросла на 0,44%, до 91,35 доллара за фунт. В январе текущего года стоимость урана достигла самого высокого уровня с ноября 2007 года, приблизившись к 100 долларам, а в феврале поднималась выше 106 долларов за фунт.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.При этом ранее во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что организация пока не получала информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России. По его словам, МАГАТЭ ожидает, что закон США о таком запрете будет содержать исключения, а воздействие будет ограниченным.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство страны включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.

https://1prime.ru/20240521/uran-848350545.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ибрахим раиси, уран