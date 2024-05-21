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Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси
Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ
Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси
Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:02+0300
2024-05-21T13:02+0300
2024-05-21T13:02+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
али хаменеи
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает газета Türkiye.Как подчеркивается в публикации, иранского политика посадили в вертолет с Раиси в последний момент. Изначально он должен был взойти на борт номер два, там же было подготовлено и место для губернатора Тебриза Малик Рахмети. Но в итоге туда посадили генерала Революционной гвардии Мухаммеда Али аль-Хашими и представителя духовного лидера страны Али Хаменеи. Также ссылаясь на источники в Тегеране, Türkiye утверждает, что катастрофа напоминает спланированную операцию, целью которой на самом деле был 85-летний религиозный лидер Ирана Али Хаменеи. Но он не полетел.Вертолет разбился 19 мая в лесу Дизмар в провинции Восточный Азербайджан. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб, как и все находившиеся на борту. Спасатели нашли их тела. В Иране объявлен пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.
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иран, ибрахим раиси, али хаменеи
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси, Али Хаменеи
Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси
Türkiye: главы МИД Ирана Абдоллахияна не должно было быть на борту с Раиси
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает газета Türkiye
.
Как подчеркивается в публикации, иранского политика посадили в вертолет с Раиси в последний момент. Изначально он должен был взойти на борт номер два, там же было подготовлено и место для губернатора Тебриза Малик Рахмети. Но в итоге туда посадили генерала Революционной гвардии Мухаммеда Али аль-Хашими и представителя духовного лидера страны Али Хаменеи.
Также ссылаясь на источники в Тегеране, Türkiye утверждает, что катастрофа напоминает спланированную операцию, целью которой на самом деле был 85-летний религиозный лидер Ирана Али Хаменеи. Но он не полетел.
Вертолет разбился 19 мая в лесу Дизмар в провинции Восточный Азербайджан. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб, как и все находившиеся на борту. Спасатели нашли их тела. В Иране объявлен пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.