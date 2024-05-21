https://1prime.ru/20240521/vertolet-848365472.html

Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси

Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ

Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:02+0300

2024-05-21T13:02+0300

2024-05-21T13:02+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/99/842499941_0:90:3070:1817_1920x0_80_0_0_6d2bffffd1f744e27660c07c4b6b24d3.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает газета Türkiye.Как подчеркивается в публикации, иранского политика посадили в вертолет с Раиси в последний момент. Изначально он должен был взойти на борт номер два, там же было подготовлено и место для губернатора Тебриза Малик Рахмети. Но в итоге туда посадили генерала Революционной гвардии Мухаммеда Али аль-Хашими и представителя духовного лидера страны Али Хаменеи. Также ссылаясь на источники в Тегеране, Türkiye утверждает, что катастрофа напоминает спланированную операцию, целью которой на самом деле был 85-летний религиозный лидер Ирана Али Хаменеи. Но он не полетел.Вертолет разбился 19 мая в лесу Дизмар в провинции Восточный Азербайджан. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб, как и все находившиеся на борту. Спасатели нашли их тела. В Иране объявлен пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ибрахим раиси, али хаменеи