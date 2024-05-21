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Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240521/vetnam-848361434.html
Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России
Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России
Вьетнамские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Ханой, страна убеждена, что конфликт на Украине закончится победой Москвы. Об этом... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:00+0300
2024-05-21T12:00+0300
спецоперация на украине
япония
украина
россия
вьетнам
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вьетнамские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Ханой, страна убеждена, что конфликт на Украине закончится победой Москвы. Об этом сообщает японское издание JB Press.В издании напомнили, что в марте 2024 года генсек коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил российского лидера посетить столицу Вьетнама.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Визит Путина во Вьетнам не только приведет к изменению положения Вьетнама в международном сообществе, но и станет крупным достижением российской дипломатии", - сказано в статье.Как отмечается в материалах, еще флорентийский мыслитель Никколо Макиавели предупреждал о вреде нейтрального статуса государства. Вьетнам последовал совету философа и встал на сторону победителя - России."По мере того как украинский конфликт стал приобретать вид продолжительного сражения, ситуация постепенно начала меняться в пользу России", - пишет японское издание.Кроме того, подчеркивается, что Запад ожидал разрушения российской экономики на фоне беспрецедентного санкционного давления. Однако страна выстояла благодаря нефти, газу, а также тороговле с Китаем. Экономика Украины, наоборот, получила серьезнейший удар.Как сообщает JB Press, Вьетнам рискует подвергнуться международной изоляции, хотя отношения с США у страны уже ухудшились."В любом случае, Вьетнам начал предпринимать серьезные шаги с учетом последствий военного конфликта на Украине", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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япония, украина, россия, вьетнам
Спецоперация на Украине, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
12:00 21.05.2024
 
Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России

JB Press: приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России

© fotolia.com / MasterLuВьетнам
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вьетнамские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Ханой, страна убеждена, что конфликт на Украине закончится победой Москвы. Об этом сообщает японское издание JB Press.
В издании напомнили, что в марте 2024 года генсек коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил российского лидера посетить столицу Вьетнама.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Визит Путина во Вьетнам не только приведет к изменению положения Вьетнама в международном сообществе, но и станет крупным достижением российской дипломатии", - сказано в статье.
Как отмечается в материалах, еще флорентийский мыслитель Никколо Макиавели предупреждал о вреде нейтрального статуса государства. Вьетнам последовал совету философа и встал на сторону победителя - России.
"По мере того как украинский конфликт стал приобретать вид продолжительного сражения, ситуация постепенно начала меняться в пользу России", - пишет японское издание.
Кроме того, подчеркивается, что Запад ожидал разрушения российской экономики на фоне беспрецедентного санкционного давления. Однако страна выстояла благодаря нефти, газу, а также тороговле с Китаем. Экономика Украины, наоборот, получила серьезнейший удар.
Как сообщает JB Press, Вьетнам рискует подвергнуться международной изоляции, хотя отношения с США у страны уже ухудшились.
"В любом случае, Вьетнам начал предпринимать серьезные шаги с учетом последствий военного конфликта на Украине", - заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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10:39
 
Спецоперация на УкраинеЯПОНИЯУКРАИНАРОССИЯВЬЕТНАМ
 
 
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