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Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России

Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Приглашают в гости: еще одна страна поверила в победу России

Вьетнамские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Ханой, страна убеждена, что конфликт на Украине закончится победой Москвы. Об этом... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:00+0300

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спецоперация на украине

япония

украина

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вьетнамские власти пригласили президента России Владимира Путина посетить Ханой, страна убеждена, что конфликт на Украине закончится победой Москвы. Об этом сообщает японское издание JB Press.В издании напомнили, что в марте 2024 года генсек коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил российского лидера посетить столицу Вьетнама.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Визит Путина во Вьетнам не только приведет к изменению положения Вьетнама в международном сообществе, но и станет крупным достижением российской дипломатии", - сказано в статье.Как отмечается в материалах, еще флорентийский мыслитель Никколо Макиавели предупреждал о вреде нейтрального статуса государства. Вьетнам последовал совету философа и встал на сторону победителя - России."По мере того как украинский конфликт стал приобретать вид продолжительного сражения, ситуация постепенно начала меняться в пользу России", - пишет японское издание.Кроме того, подчеркивается, что Запад ожидал разрушения российской экономики на фоне беспрецедентного санкционного давления. Однако страна выстояла благодаря нефти, газу, а также тороговле с Китаем. Экономика Украины, наоборот, получила серьезнейший удар.Как сообщает JB Press, Вьетнам рискует подвергнуться международной изоляции, хотя отношения с США у страны уже ухудшились."В любом случае, Вьетнам начал предпринимать серьезные шаги с учетом последствий военного конфликта на Украине", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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япония, украина, россия, вьетнам