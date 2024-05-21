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В России впервые представили новые автомобили бренда Volga - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240521/volga-848360677.html
В России впервые представили новые автомобили бренда Volga
В России впервые представили новые автомобили бренда Volga - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России впервые представили новые автомобили бренда Volga
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на котором впервые... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:45+0300
2024-05-21T11:49+0300
экономика
авто
автомобиль "волга"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на котором впервые представлена новая линейка автомобилей, которые будут выпускаться под этим брендом.Машины будут представлены в трех классах: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D. Выпускаться будут на площадке нижегородского автомобильного кластера.На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025 года - в режиме полного цикла.Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными."У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал глава правительства. Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов налажено, например, в "Алабуге".
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авто, автомобиль "волга"
Экономика, Авто, автомобиль "Волга"
11:45 21.05.2024 (обновлено: 11:49 21.05.2024)
 
В России впервые представили новые автомобили бренда Volga

В РФ впервые представили новые машины бренда Volga, с ними ознакомился Мишустин

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на котором впервые представлена новая линейка автомобилей, которые будут выпускаться под этим брендом.
Машины будут представлены в трех классах: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D. Выпускаться будут на площадке нижегородского автомобильного кластера.
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025 года - в режиме полного цикла.
Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.
"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал глава правительства. Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов налажено, например, в "Алабуге".
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