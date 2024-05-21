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В России появился кроссовер Voyah с рекордным запасом хода, пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В России появился кроссовер Voyah с рекордным запасом хода, пишут СМИ
В России появился кроссовер Voyah с рекордным запасом хода, пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России появился кроссовер Voyah с рекордным запасом хода, пишут СМИ
Бренд Voyah увеличил число модификаций кроссовера Free. В доступе появилась версия Sport Edition, которая отличается рекордным запасом хода в одну тысячу... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:40+0300
2024-05-21T12:05+0300
экономика
авто
кроссовер
легковые автомобилии
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бренд Voyah увеличил число модификаций кроссовера Free. В доступе появилась версия Sport Edition, которая отличается рекордным запасом хода в одну тысячу километров. Представители компании в пресс-релизе объявили о начале приема заказов на данную модель. Об этом сообщили "Известия".Отмечается, что данный кроссовер гибридный и имеет два электрических двигателя мощностью 490 лошадиных сил (720 Нм). Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Суммарный запас повысили до одной тысячи километров, что, согласно циклу WLTP, на 200 километров дальше, чем способна преодолеть гибридная версия Free Long Range.По данным издания, кроссовер оснастили тяговой батареей емкостью 39,2 кВт·ч. При этом он имеет бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт. Время быстрой зарядки от источника постоянного тока составляет 40 минут.Новая модификация имеет черную решетку радиатора, выштамповки в нижней части бампера и задний спойлер, сообщают "Известия". Селектор переключения режимов трансмиссии перенесли на рулевую колонку, а со стороны водителя в салоне вмонтировали более удобную площадка для зарядки смартфона. На центральной разместили площадку для смартфона переднего пассажира. Для пассажиров заднего ряда установили мультифункциональный дисплей.Кроме того, в оснащение вошли пневмоподвеска с диапазоном регулировки 100 мм, 20-дюймовые черные диски, система обзора на 360 градусов, 20 электронных ассистентов, подъемная панель приборов с тремя интегрированными дисплеями и прочее. Еще одна опция — самая большая в мире в перечне серийных машин панорамная крыша с регулируемым электрохроматическим затемнением, сообщает издание.В пресс-релизе не указана цена авто не указывается. При этом гибридный EVR Long Range с запасом хода в 800 километров сейчас можно купить за шесть миллионов рублей, отметили авторы материала.
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авто, кроссовер, легковые автомобилии
Экономика, Авто, кроссовер, легковые автомобилии
11:40 21.05.2024 (обновлено: 12:05 21.05.2024)
 
В России появился кроссовер Voyah с рекордным запасом хода, пишут СМИ

"Известия": прием заказов на кроссовер Voyah Free Sport Edition начался в РФ

© Фото : ООО "Моторинвест"Автомобиль Voyah Free Sport Edition
Автомобиль Voyah Free Sport Edition - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : ООО "Моторинвест"
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бренд Voyah увеличил число модификаций кроссовера Free. В доступе появилась версия Sport Edition, которая отличается рекордным запасом хода в одну тысячу километров. Представители компании в пресс-релизе объявили о начале приема заказов на данную модель. Об этом сообщили "Известия".
Отмечается, что данный кроссовер гибридный и имеет два электрических двигателя мощностью 490 лошадиных сил (720 Нм). Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Суммарный запас повысили до одной тысячи километров, что, согласно циклу WLTP, на 200 километров дальше, чем способна преодолеть гибридная версия Free Long Range.
По данным издания, кроссовер оснастили тяговой батареей емкостью 39,2 кВт·ч. При этом он имеет бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт. Время быстрой зарядки от источника постоянного тока составляет 40 минут.
Новая модификация имеет черную решетку радиатора, выштамповки в нижней части бампера и задний спойлер, сообщают "Известия". Селектор переключения режимов трансмиссии перенесли на рулевую колонку, а со стороны водителя в салоне вмонтировали более удобную площадка для зарядки смартфона. На центральной разместили площадку для смартфона переднего пассажира. Для пассажиров заднего ряда установили мультифункциональный дисплей.
Кроме того, в оснащение вошли пневмоподвеска с диапазоном регулировки 100 мм, 20-дюймовые черные диски, система обзора на 360 градусов, 20 электронных ассистентов, подъемная панель приборов с тремя интегрированными дисплеями и прочее. Еще одна опция — самая большая в мире в перечне серийных машин панорамная крыша с регулируемым электрохроматическим затемнением, сообщает издание.
В пресс-релизе не указана цена авто не указывается. При этом гибридный EVR Long Range с запасом хода в 800 километров сейчас можно купить за шесть миллионов рублей, отметили авторы материала.
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