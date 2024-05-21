https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848355750.html
В Киеве раскрыли, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
В Киеве раскрыли, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
Владимир Зеленский кричит на своих генералов, так как боится, что от него скрывают правду о ситуации на фронте. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:39+0300
2024-05-21T10:39+0300
2024-05-21T11:04+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский кричит на своих генералов, так как боится, что от него скрывают правду о ситуации на фронте. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника. Пожелавший остаться неизвестным чиновник рассказал изданию, что Зеленский, возможно, уже чувствует, что ему не раскрывают всей правды о положении украинских войск. "По крайней мере, об этом он кричит своим генералам", — сообщил он. Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области. Генштаб ВСУ также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир зеленский, всу, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО
В Киеве раскрыли, почему Зеленский кричит на генералов ВСУ
Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский кричит на своих генералов, так как боится, что от него скрывают правду о ситуации на фронте. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.
Пожелавший остаться неизвестным чиновник рассказал изданию, что Зеленский, возможно, уже чувствует, что ему не раскрывают всей правды о положении украинских войск.
"По крайней мере, об этом он кричит своим генералам", — сообщил он.
Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области. Генштаб ВСУ также признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины