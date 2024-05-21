https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848372112.html

Масштабная эскалация: на Западе испугались плана Украины против России

Масштабная эскалация: на Западе испугались плана Украины против России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Масштабная эскалация: на Западе испугались плана Украины против России

Владимир Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт на Украине, развязав масштабную войну России и Запада. Такое мнение выразил британский эксперт Александр... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:20+0300

2024-05-21T15:20+0300

2024-05-21T15:20+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

россия

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт на Украине, развязав масштабную войну России и Запада. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, признаки того, что Зеленский втягивает НАТО в конфликт, совершенно очевидны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По сути, он говорит американцам: "Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие". Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины", - поясняет Меркурис.Кроме того, он указал на опасное положение Зеленского на фоне истечения срока его полномочий как президента Украины. По мнению Меркуриса, он пойдет на отчаянные меры, чтобы остаться у власти.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает Зеленского легитимным, поскольку провести выборы на Украине не представляется возможным.

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владимир зеленский, запад, россия