Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/aeroflot-848413064.html
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения - 22.05.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:57+0300
2024-05-22T16:37+0300
приложения
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_0:244:3027:1946_1920x0_80_0_0_f64b75a53eb58f67dca8be88a67c9645.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон Мацкевич в кулуарах конференции ЦИПР."Мы его сейчас тестируем. Реально наши дорогие пассажиры получат его в третьем квартале этого года", - ответил он на вопрос о сроках запуска pwa-приложения.Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS. Обновление нового приложения будет выпущено уже в 2025 году.В рамках конференции ЦИПР Мацкевич добавил, что "Аэрофлот" отказался от создания нового приложения специально для платформы IOS.В начале текущего года "Аэрофлот" начал объединение программ лояльности "Победы" и "АэрофлотБонус" в рамках одного приложения. Мацкевич отмечал тогда, что пассажиров ждет обновленный дизайн.Авиакомпания также планирует запустить новый сайт в 2025 году, его дизайн фактически утвержден руководством компании, добавил Мацкевич.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_01e7d96f0647b569c2d5d33886b87635.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приложения
приложения
15:57 22.05.2024 (обновлено: 16:37 22.05.2024)
 
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения

Мацкевич: "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение в III квартале 2024 года

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . И.Денисенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон Мацкевич в кулуарах конференции ЦИПР.
"Мы его сейчас тестируем. Реально наши дорогие пассажиры получат его в третьем квартале этого года", - ответил он на вопрос о сроках запуска pwa-приложения.
Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS. Обновление нового приложения будет выпущено уже в 2025 году.
В рамках конференции ЦИПР Мацкевич добавил, что "Аэрофлот" отказался от создания нового приложения специально для платформы IOS.
В начале текущего года "Аэрофлот" начал объединение программ лояльности "Победы" и "АэрофлотБонус" в рамках одного приложения. Мацкевич отмечал тогда, что пассажиров ждет обновленный дизайн.
Авиакомпания также планирует запустить новый сайт в 2025 году, его дизайн фактически утвержден руководством компании, добавил Мацкевич.
 
приложения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала