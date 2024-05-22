https://1prime.ru/20240522/aeroflot-848413064.html

В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения

В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения - 22.05.2024, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:57+0300

2024-05-22T15:57+0300

2024-05-22T16:37+0300

приложения

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон Мацкевич в кулуарах конференции ЦИПР."Мы его сейчас тестируем. Реально наши дорогие пассажиры получат его в третьем квартале этого года", - ответил он на вопрос о сроках запуска pwa-приложения.Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS. Обновление нового приложения будет выпущено уже в 2025 году.В рамках конференции ЦИПР Мацкевич добавил, что "Аэрофлот" отказался от создания нового приложения специально для платформы IOS.В начале текущего года "Аэрофлот" начал объединение программ лояльности "Победы" и "АэрофлотБонус" в рамках одного приложения. Мацкевич отмечал тогда, что пассажиров ждет обновленный дизайн.Авиакомпания также планирует запустить новый сайт в 2025 году, его дизайн фактически утвержден руководством компании, добавил Мацкевич.

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