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В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения - 22.05.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:57+0300
2024-05-22T15:57+0300
2024-05-22T16:37+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон Мацкевич в кулуарах конференции ЦИПР."Мы его сейчас тестируем. Реально наши дорогие пассажиры получат его в третьем квартале этого года", - ответил он на вопрос о сроках запуска pwa-приложения.Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS. Обновление нового приложения будет выпущено уже в 2025 году.В рамках конференции ЦИПР Мацкевич добавил, что "Аэрофлот" отказался от создания нового приложения специально для платформы IOS.В начале текущего года "Аэрофлот" начал объединение программ лояльности "Победы" и "АэрофлотБонус" в рамках одного приложения. Мацкевич отмечал тогда, что пассажиров ждет обновленный дизайн.Авиакомпания также планирует запустить новый сайт в 2025 году, его дизайн фактически утвержден руководством компании, добавил Мацкевич.
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приложения
В "Аэрофлоте" раскрыли планы по запуску собственного веб-приложения
Мацкевич: "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение в III квартале 2024 года
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить свое веб-приложение (pwa-версия сайта) в третьем квартале текущего года, сообщил РИА Новости замглавы компании Антон Мацкевич в кулуарах конференции ЦИПР.
"Мы его сейчас тестируем. Реально наши дорогие пассажиры получат его в третьем квартале этого года", - ответил он на вопрос о сроках запуска pwa-приложения.
Веб-приложение (PWA, Progressive Web Applications, прогрессивное веб-приложение) можно установить на смартфон любой платформы: как Android, так и на IOS. Обновление нового приложения будет выпущено уже в 2025 году.
В рамках конференции ЦИПР Мацкевич добавил, что "Аэрофлот" отказался от создания нового приложения специально для платформы IOS.
В начале текущего года "Аэрофлот" начал объединение программ лояльности "Победы" и "АэрофлотБонус" в рамках одного приложения. Мацкевич отмечал тогда, что пассажиров ждет обновленный дизайн.
Авиакомпания также планирует запустить новый сайт в 2025 году, его дизайн фактически утвержден руководством компании, добавил Мацкевич.