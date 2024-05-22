https://1prime.ru/20240522/aeroflot-848414505.html

"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж

"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж

Авиакомпания "Аэрофлот" до конца июня текущего года запустит оплату по биометрии во всех точках продаж, рассказал в рамках конференции ЦИПР замглавы компании... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:28+0300

2024-05-22T16:28+0300

2024-05-22T16:28+0300

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до конца июня текущего года запустит оплату по биометрии во всех точках продаж, рассказал в рамках конференции ЦИПР замглавы компании Антон Мацкевич."До конца июня месяца мы во всех наших филиалах, во всех наших точках продаж "Аэрофлота" запустим на базе технологии "СберСервис" оплату по биометрии", - сказал он.Мацкевич добавил, что это не единственный совместный проект со "Сбером": к концу года "Аэрофлот" планирует запустить авторизацию для пассажиров через Сбер ID в кабинете "АэрофлотБонус".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот