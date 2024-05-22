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"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж
"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж - 22.05.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж
Авиакомпания "Аэрофлот" до конца июня текущего года запустит оплату по биометрии во всех точках продаж, рассказал в рамках конференции ЦИПР замглавы компании... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:28+0300
2024-05-22T16:28+0300
2024-05-22T16:28+0300
аэрофлот
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до конца июня текущего года запустит оплату по биометрии во всех точках продаж, рассказал в рамках конференции ЦИПР замглавы компании Антон Мацкевич."До конца июня месяца мы во всех наших филиалах, во всех наших точках продаж "Аэрофлота" запустим на базе технологии "СберСервис" оплату по биометрии", - сказал он.Мацкевич добавил, что это не единственный совместный проект со "Сбером": к концу года "Аэрофлот" планирует запустить авторизацию для пассажиров через Сбер ID в кабинете "АэрофлотБонус".
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аэрофлот
"Аэрофлот" запустит оплату по биометрии во всех точках продаж
"Аэрофлот" до конца июня запустит оплату по биометрии во всех точках продаж
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до конца июня текущего года запустит оплату по биометрии во всех точках продаж, рассказал в рамках конференции ЦИПР замглавы компании Антон Мацкевич.
"До конца июня месяца мы во всех наших филиалах, во всех наших точках продаж "Аэрофлота" запустим на базе технологии "СберСервис" оплату по биометрии", - сказал он.
Мацкевич добавил, что это не единственный совместный проект со "Сбером": к концу года "Аэрофлот" планирует запустить авторизацию для пассажиров через Сбер ID в кабинете "АэрофлотБонус".