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Пассажиропоток российских аэропортов за 4 месяца вырос на 7% - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Пассажиропоток российских аэропортов за 4 месяца вырос на 7%
Пассажиропоток российских аэропортов за 4 месяца вырос на 7% - 22.05.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских аэропортов за 4 месяца вырос на 7%
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-апреле текущего года вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7%, до 60,8 миллиона человек, сообщается в... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T19:31+0300
2024-05-22T19:31+0300
авиация
росавиация
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-апреле текущего года вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7%, до 60,8 миллиона человек, сообщается в пресс-релизе Росавиации. "Пассажиропоток российских аэропортов в январе-апреле вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7% до 60,8 млн человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 47,6 млн (+3,6%), на международных — 13,2 млн человек (+ 21,6%)", - говорится в сообщении.
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авиация, росавиация
авиация, Росавиация
19:31 22.05.2024
 
Пассажиропоток российских аэропортов за 4 месяца вырос на 7%

Пассажиропоток аэропортов в России за 4 месяца вырос на 7%, до 60,8 млн человек

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково.
Аэропорт Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-апреле текущего года вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7%, до 60,8 миллиона человек, сообщается в пресс-релизе Росавиации.
"Пассажиропоток российских аэропортов в январе-апреле вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7% до 60,8 млн человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 47,6 млн (+3,6%), на международных — 13,2 млн человек (+ 21,6%)", - говорится в сообщении.
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