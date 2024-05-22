https://1prime.ru/20240522/aktivy-848404682.html

В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов

В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов

Решение Европейского союза направить Украине доходы от заблокированных российских активов - экспроприация, Россия оценит последствия и даст ответ. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:55+0300

2024-05-22T12:55+0300

2024-05-22T13:23+0300

дмитрий песков

замороженные российские активы

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/61/831696135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e44f4a0444c646e929f6c3daac6fad2f.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Решение Европейского союза направить Украине доходы от заблокированных российских активов - экспроприация, Россия оценит последствия и даст ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией", - сказал он.Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва оценит решение Брюсселя и ответит в том виде, который будет лучшим образом соответствовать национальным интересам.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Соответствующее решение вступит в силу 23 мая.

https://1prime.ru/20240522/sgovor-848391139.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, замороженные российские активы, ес