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В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов
В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов
Решение Европейского союза направить Украине доходы от заблокированных российских активов - экспроприация, Россия оценит последствия и даст ответ. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:55+0300
2024-05-22T13:23+0300
дмитрий песков
замороженные российские активы
ес
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Решение Европейского союза направить Украине доходы от заблокированных российских активов - экспроприация, Россия оценит последствия и даст ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией", - сказал он.Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва оценит решение Брюсселя и ответит в том виде, который будет лучшим образом соответствовать национальным интересам.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Соответствующее решение вступит в силу 23 мая.
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дмитрий песков, замороженные российские активы, ес
Дмитрий Песков, замороженные российские активы, ЕС
12:55 22.05.2024 (обновлено: 13:23 22.05.2024)
 
В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов

Песков: Россия оценит решение ЕС об использовании доходов от активов и ответит на это

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Решение Европейского союза направить Украине доходы от заблокированных российских активов - экспроприация, Россия оценит последствия и даст ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва оценит решение Брюсселя и ответит в том виде, который будет лучшим образом соответствовать национальным интересам.
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
Соответствующее решение вступит в силу 23 мая.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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Дмитрий Песковзамороженные российские активыЕС
 
 
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