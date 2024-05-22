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Сенатор в США призвал использовать не только доходы от активов России
Сенатор в США призвал использовать не только доходы от активов России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Сенатор в США призвал использовать не только доходы от активов России
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* раскритиковал решение ЕС использовать исключительно доходы от российских активов. Об этом он заявил изданию... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:25+0300
2024-05-22T17:25+0300
2024-05-22T17:25+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* раскритиковал решение ЕС использовать исключительно доходы от российских активов. Об этом он заявил изданию Punchbowl."Европейцы довольны доходом со счета, но я хочу добраться до основной суммы", — сказал политик.Сенатор подчеркнул, что использование самих российских активов должно стать новым фронтом против России. Другие же сенаторы разошлись во мнениях по этому вопросу.Европейский союз опубликовал решение об использовании доходов от замороженных российских активов: 90 процентов этих доходов будут направлены в бюджет ЕС на военную помощь Украине и программы по восстановлению.Оставшиеся десять процентов депозитарии могут оставить себе. Предварительный платеж в размере около двух миллиардов евро планируется осуществить в июле.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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замороженные российские активы, сша, новости
Экономика, замороженные российские активы, США, Новости
Сенатор в США призвал использовать не только доходы от активов России
Сенатор Грэм* призвал использовать не только доходы от замороженных активов РФ
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* раскритиковал решение ЕС использовать исключительно доходы от российских активов. Об этом он заявил изданию Punchbowl.
"Европейцы довольны доходом со счета, но я хочу добраться до основной суммы", — сказал политик.
Сенатор подчеркнул, что использование самих российских активов должно стать новым фронтом против России. Другие же сенаторы разошлись во мнениях по этому вопросу.
Европейский союз опубликовал решение об использовании доходов от замороженных российских активов: 90 процентов этих доходов будут направлены в бюджет ЕС на военную помощь Украине и программы по восстановлению.
Оставшиеся десять процентов депозитарии могут оставить себе. Предварительный платеж в размере около двух миллиардов евро планируется осуществить в июле.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Reuters: G7 нужны месяцы для достижения соглашения по российским активам