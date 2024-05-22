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СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева
СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева - 22.05.2024, ПРАЙМ
СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева
ФРГ готова использовать доход от замороженных активов РФ в целях поддержки Киева, если будет учрежден законный механизм, передает Reuters со ссылкой на... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T19:05+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ФРГ готова использовать доход от замороженных активов РФ в целях поддержки Киева, если будет учрежден законный механизм, передает Reuters со ссылкой на источники в минфине страны. "Если будет юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам даже лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, тогда мы определенно готовы это сделать", - сообщил источник. Ранее Financial Times писала со ссылкой на западных чиновников, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы дать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов, до возможного возвращения Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Украины, на пост президента. Встреча глав минфинов G7 состоится в итальянском городе Стреза 23-25 мая. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала поиск путей использования замороженных активов РФ в интересах Киева ключевой темой переговоров с коллегами по "большой семерке". После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, который является одной из самых крупных в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС до последнего времени обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. Европейский центральный банк предупреждал, что такой шаг может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и изыскивать иные пути финансирования Украины. В Кремле подчеркивали, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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Спецоперация на Украине, ЕС, ГЕРМАНИЯ
СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева
Reuters: ФРГ готова взять доходы с активов РФ для Киева, если будет законный механизм
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ФРГ готова использовать доход от замороженных активов РФ в целях поддержки Киева, если будет учрежден законный механизм, передает Reuters со ссылкой на источники в минфине страны.
"Если будет юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам даже лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, тогда мы определенно готовы это сделать", - сообщил источник.
Ранее Financial Times писала со ссылкой на западных чиновников, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы дать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов, до возможного возвращения Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Украины, на пост президента.
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам
Встреча глав минфинов G7 состоится в итальянском городе Стреза 23-25 мая. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала поиск путей использования замороженных активов РФ в интересах Киева ключевой темой переговоров с коллегами по "большой семерке".
После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, который является одной из самых крупных в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС до последнего времени обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центральный банк предупреждал, что такой шаг может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и изыскивать иные пути финансирования Украины.
В Кремле подчеркивали, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".