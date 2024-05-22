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СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева

СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева - 22.05.2024, ПРАЙМ

СМИ пишет о готовности ФРГ использовать доходы с активов России для Киева

ФРГ готова использовать доход от замороженных активов РФ в целях поддержки Киева, если будет учрежден законный механизм, передает Reuters со ссылкой на... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T19:05+0300

2024-05-22T19:05+0300

2024-05-22T19:05+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ФРГ готова использовать доход от замороженных активов РФ в целях поддержки Киева, если будет учрежден законный механизм, передает Reuters со ссылкой на источники в минфине страны. "Если будет юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам даже лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, тогда мы определенно готовы это сделать", - сообщил источник. Ранее Financial Times писала со ссылкой на западных чиновников, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы дать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов, до возможного возвращения Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Украины, на пост президента. Встреча глав минфинов G7 состоится в итальянском городе Стреза 23-25 мая. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала поиск путей использования замороженных активов РФ в интересах Киева ключевой темой переговоров с коллегами по "большой семерке". После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. При этом порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, который является одной из самых крупных в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС до последнего времени обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. Европейский центральный банк предупреждал, что такой шаг может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и изыскивать иные пути финансирования Украины. В Кремле подчеркивали, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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