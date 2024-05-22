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Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах
Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах
Сенаторы одобрили закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах и кафе, баров и ресторанов. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:52+0300
2024-05-22T11:13+0300
совфед
закон
алкоголь
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах и кафе, баров и ресторанов.Закон разрешает розничную продажу алкогольной продукции в "сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей". Под ними понимается временное сооружение и (или) временная конструкция, предназначенные для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.При этом в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства к размещению и обустройству сезонного зала или зоны.Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, сказано в пояснительной записке.Действующая редакция закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции не предусматривает ее розничной продажи в летних (сезонных) кафе. А это могут быть, например, веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Вследствие такой правовой неопределенности обслуживание посетителей сезонных (летних) кафе алкогольными напитками образует предмет административного правонарушения и может повлечь наказание как для организации, так и для посетителей, говорится в пояснительной записке.Что касается розничной продажи алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2026 года для юрлиц в этих регионах не будут действовать некоторые ограничения в части мест продажи алкоголя, для ИП – пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Для получения лицензии на розничную продажу алкоголя юрлицам также временно не надо будет представлять документы, подтверждающие наличие у них складских помещений и стационарных торговых объектов.Новый закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а нормы по сезонным залам (зонам) - с 1 июня 2024 года. Закон также разрешает до 1 сентября 2026 года использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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совфед, закон, алкоголь
Совфед, закон, алкоголь
10:52 22.05.2024 (обновлено: 11:13 22.05.2024)
 
Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах

Совфед разрешил продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие идут мимо летней веранды кафе в Москве
Прохожие идут мимо летней веранды кафе в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах и кафе, баров и ресторанов.
Закон разрешает розничную продажу алкогольной продукции в "сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей". Под ними понимается временное сооружение и (или) временная конструкция, предназначенные для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.
При этом в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства к размещению и обустройству сезонного зала или зоны.
Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, сказано в пояснительной записке.
Действующая редакция закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции не предусматривает ее розничной продажи в летних (сезонных) кафе. А это могут быть, например, веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Вследствие такой правовой неопределенности обслуживание посетителей сезонных (летних) кафе алкогольными напитками образует предмет административного правонарушения и может повлечь наказание как для организации, так и для посетителей, говорится в пояснительной записке.
Что касается розничной продажи алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2026 года для юрлиц в этих регионах не будут действовать некоторые ограничения в части мест продажи алкоголя, для ИП – пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Для получения лицензии на розничную продажу алкоголя юрлицам также временно не надо будет представлять документы, подтверждающие наличие у них складских помещений и стационарных торговых объектов.
Новый закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а нормы по сезонным залам (зонам) - с 1 июня 2024 года. Закон также разрешает до 1 сентября 2026 года использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
 
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