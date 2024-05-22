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Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 22.05.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:09+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании."Формулировка принятого решения:.. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 рубля", - говорится в сообщении.Соответствующие рекомендации в середине апреля вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 31 мая.

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