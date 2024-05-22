https://1prime.ru/20240522/alrosa-848411085.html
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 22.05.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:09+0300
2024-05-22T15:09+0300
2024-05-22T15:15+0300
россия
алроса
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании."Формулировка принятого решения:.. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 рубля", - говорится в сообщении.Соответствующие рекомендации в середине апреля вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 31 мая.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a3fcd2c86f89109ba47f9f5d312f9881.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алроса, новости
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года в 2,02 рубля на акцию
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Формулировка принятого решения:.. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 рубля", - говорится в сообщении.
Соответствующие рекомендации в середине апреля вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 31 мая.