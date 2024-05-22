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Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 22.05.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:09+0300
2024-05-22T15:15+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании."Формулировка принятого решения:.. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 рубля", - говорится в сообщении.Соответствующие рекомендации в середине апреля вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 31 мая.
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РОССИЯ, Алроса, Новости
15:09 22.05.2024 (обновлено: 15:15 22.05.2024)
 
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам 2023 года в 2,02 рубля на акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Формулировка принятого решения:.. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 рубля", - говорится в сообщении.
Соответствующие рекомендации в середине апреля вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 31 мая.
 
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