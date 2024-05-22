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Рынок на эмоциях - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок на эмоциях
Рынок на эмоциях - 22.05.2024, ПРАЙМ
Рынок на эмоциях
Индекс Мосбиржи от двухлетних максимумов быстро скатился на минимумы мая. В моменте было ниже 3410 п., а откат от пиков за два дня превышал 3%. На рынке бушуют... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:37+0300
2024-05-22T10:37+0300
мнения аналитиков
рынки
индекс мосбиржи
?1716363451
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи от двухлетних максимумов быстро скатился на минимумы мая. В моменте было ниже 3410 п., а откат от пиков за два дня превышал 3%. На рынке бушуют страсти вокруг акций Газпрома — дивидендов в 2023 г., видимо, уже не будет. На фоне высокого долга корпорации правительство против.Бумаги концерна рухнули на минимумы за два года, остановиться пока удалось у октябрьского дна 2022 г. чуть выше 137 руб. Кажется, перебор, поскольку это почти в 1,5 раза выше отмененного дивиденда. Но на рынке волатильность в такие моменты высокая, и цена в моменте может быть куда ниже расчетной. Тем не менее, видится, что со временем страсти улягутся, и возможет отскок вверх. Сопротивление теперь на 150 руб.А рубль никак не среагировал на распродажи акций и планомерно укрепился до значений 4-месячной давности. Как мы и прогнозировали, доллар упал под 90. На фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров— иного и не ожидалось.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, рынки, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Рынки, индекс Мосбиржи
10:37 22.05.2024
 

Рынок на эмоциях

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи от двухлетних максимумов быстро скатился на минимумы мая. В моменте было ниже 3410 п., а откат от пиков за два дня превышал 3%. На рынке бушуют страсти вокруг акций Газпрома — дивидендов в 2023 г., видимо, уже не будет. На фоне высокого долга корпорации правительство против.
Бумаги концерна рухнули на минимумы за два года, остановиться пока удалось у октябрьского дна 2022 г. чуть выше 137 руб. Кажется, перебор, поскольку это почти в 1,5 раза выше отмененного дивиденда. Но на рынке волатильность в такие моменты высокая, и цена в моменте может быть куда ниже расчетной. Тем не менее, видится, что со временем страсти улягутся, и возможет отскок вверх. Сопротивление теперь на 150 руб.
А рубль никак не среагировал на распродажи акций и планомерно укрепился до значений 4-месячной давности. Как мы и прогнозировали, доллар упал под 90. На фоне действующих валютных барьеров — жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров— иного и не ожидалось.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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