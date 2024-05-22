https://1prime.ru/20240522/asi-848416606.html

Предложения АСИ будут обсуждаться со странами БРИКС, заявил Путин

Предложения АСИ будут обсуждаться со странами БРИКС, заявил Путин - 22.05.2024, ПРАЙМ

Предложения АСИ будут обсуждаться со странами БРИКС, заявил Путин

Предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в области технологического и промышленного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС, заявил... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:59+0300

2024-05-22T16:59+0300

2024-05-22T17:27+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Предложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) в области технологического и промышленного развития будут обсуждаться с партнерами Москвы по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", — отметил глава государства.Президент также подчеркнул, что вопросы технологического и производственного развития могут быть обсуждены с партнерами по БРИКС в рамках подготовки к осеннему саммиту в Казани.Путин заверил, что контакт с коллегами будет осуществляться по различным каналам, и эти вопросы всегда можно будет обсудить в нужном формате. Многие отечественные компании уже являются лидерами в разных областях и готовы своими силами формировать технологические и производственные цепочки.

https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html

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россия, брикс, аси, новости, владимир путин