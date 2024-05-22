https://1prime.ru/20240522/auditor-848396424.html

Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева

Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева - 22.05.2024, ПРАЙМ

Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева

Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:24+0300

2024-05-22T10:24+0300

2024-05-22T10:24+0300

политика

счетная палата россии

совет федерации

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.

https://1prime.ru/20240516/schetnaya-palata-848231213.html

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счетная палата россии, совет федерации