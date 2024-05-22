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Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева
Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:24+0300
2024-05-22T10:24+0300
политика
счетная палата россии
совет федерации
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
https://1prime.ru/20240516/schetnaya-palata-848231213.html
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счетная палата россии, совет федерации
Политика, Счетная палата России, Совет Федерации
10:24 22.05.2024
 
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева

Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счетной палаты Олега Савельева

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления.
Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин.
Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
Счетная палата РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Счетная палата перенесла отчет на 19 июня
16 мая, 11:13
 
ПолитикаСчетная палата РоссииСовет Федерации
 
 
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