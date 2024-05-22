https://1prime.ru/20240522/auditor-848396424.html
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева
Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:24+0300
2024-05-22T10:24+0300
2024-05-22T10:24+0300
политика
счетная палата россии
совет федерации
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления. Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
https://1prime.ru/20240516/schetnaya-palata-848231213.html
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счетная палата россии, совет федерации
Политика, Счетная палата России, Совет Федерации
Совфед освободил от должности аудитора Счетной палаты Савельева
Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счетной палаты Олега Савельева
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Сенаторы приняли решение о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты РФ на основании его заявления.
Ранее соответствующее представление внес в Совфед президент РФ Владимир Путин.
Глава государства назначил Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства.
Счетная палата перенесла отчет на 19 июня