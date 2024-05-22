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Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность - 22.05.2024, ПРАЙМ
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Уровень напряженности в Балтийском регионе требует от России принятия мер по обеспечению своей безопасности. Таким мнением поделился официальный представитель... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:01+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уровень напряженности в Балтийском регионе требует от России принятия мер по обеспечению своей безопасности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также переадресовал вопрос об изменениях границ в Балтийском море в Министерство обороны. Он также отметил, что вопросы о деталях также должны быть адресованы оборонному ведомству.Ранее сообщалось, что Россия не собирается изменять границы, экономическую зону и континентальный шельф в Балтийском море.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Песков: напряженность на Балтике требует от России обеспечения своей безопасности
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уровень напряженности в Балтийском регионе требует от России принятия мер по обеспечению своей безопасности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также переадресовал вопрос об изменениях границ в Балтийском море в Министерство обороны. Он также отметил, что вопросы о деталях также должны быть адресованы оборонному ведомству.
Ранее сообщалось, что Россия не собирается изменять границы, экономическую зону и континентальный шельф в Балтийском море.
Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ