https://1prime.ru/20240522/baltika-848405000.html

Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность

Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность - 22.05.2024, ПРАЙМ

Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность

Уровень напряженности в Балтийском регионе требует от России принятия мер по обеспечению своей безопасности. Таким мнением поделился официальный представитель... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:01+0300

2024-05-22T13:01+0300

2024-05-22T13:20+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уровень напряженности в Балтийском регионе требует от России принятия мер по обеспечению своей безопасности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также переадресовал вопрос об изменениях границ в Балтийском море в Министерство обороны. Он также отметил, что вопросы о деталях также должны быть адресованы оборонному ведомству.Ранее сообщалось, что Россия не собирается изменять границы, экономическую зону и континентальный шельф в Балтийском море.

https://1prime.ru/20240522/granitsa-848401506.html

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