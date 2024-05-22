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ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих

ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих - 22.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих

Мошенники обновили свою популярную схему про "безопасный счет" и стали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, предлагая... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:58+0300

2024-05-22T11:58+0300

2024-05-22T12:35+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мошенники обновили свою популярную схему про "безопасный счет" и стали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, предлагая перевести средства, в том числе единовременную выплату в 195 000 рублей, на якобы "безопасный счет", чтобы избежать неких удержаний, сообщил ЦБ РФ. "Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия", - сообщил регулятор на своем сайте. Удержание, по словам мошенников, может быть осуществлено из этой выплаты из-за дисциплинарного взыскания или нарушения при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. "По сценарию, придуманному мошенниками, военнослужащему или его родным, чтобы избежать списания денег и сохранить средства, предлагают перевести все накопления с карты на "безопасный" счет, а затем средства обещают вернуть. Однако, получив обманным путем деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают", - предупредили в ЦБ РФ. Регулятор рекомендует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор и, если пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагировать на них. "Следует помнить, что "безопасных" ("специальных") счетов не существует. В действительности счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им", - подчеркнули в ЦБ. По любым вопросам, связанным с деньгами, регулятор рекомендует самостоятельно обратиться в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты.

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