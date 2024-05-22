https://1prime.ru/20240522/bank-848402630.html
ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих
ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих
Мошенники обновили свою популярную схему про "безопасный счет" и стали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, предлагая... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:58+0300
2024-05-22T11:58+0300
2024-05-22T12:35+0300
мошенничество
мошенники
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мошенники обновили свою популярную схему про "безопасный счет" и стали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, предлагая перевести средства, в том числе единовременную выплату в 195 000 рублей, на якобы "безопасный счет", чтобы избежать неких удержаний, сообщил ЦБ РФ. "Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия", - сообщил регулятор на своем сайте. Удержание, по словам мошенников, может быть осуществлено из этой выплаты из-за дисциплинарного взыскания или нарушения при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. "По сценарию, придуманному мошенниками, военнослужащему или его родным, чтобы избежать списания денег и сохранить средства, предлагают перевести все накопления с карты на "безопасный" счет, а затем средства обещают вернуть. Однако, получив обманным путем деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают", - предупредили в ЦБ РФ. Регулятор рекомендует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор и, если пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагировать на них. "Следует помнить, что "безопасных" ("специальных") счетов не существует. В действительности счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им", - подчеркнули в ЦБ. По любым вопросам, связанным с деньгами, регулятор рекомендует самостоятельно обратиться в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники, новости
Мошенничество, МОШЕННИКИ, Новости
ЦБ предупредил о схеме аферистов с "безопасным счетом" для военнослужащих
ЦБ предупредил о схеме мошенников о "безопасном счете" для денег военнослужащих
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мошенники обновили свою популярную схему про "безопасный счет" и стали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, предлагая перевести средства, в том числе единовременную выплату в 195 000 рублей, на якобы "безопасный счет", чтобы избежать неких удержаний, сообщил ЦБ РФ.
"Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия", - сообщил регулятор на своем сайте.
Удержание, по словам мошенников, может быть осуществлено из этой выплаты из-за дисциплинарного взыскания или нарушения при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
При этом для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. "По сценарию, придуманному мошенниками, военнослужащему или его родным, чтобы избежать списания денег и сохранить средства, предлагают перевести все накопления с карты на "безопасный" счет, а затем средства обещают вернуть. Однако, получив обманным путем деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают", - предупредили в ЦБ РФ.
Регулятор рекомендует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор и, если пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагировать на них.
"Следует помнить, что "безопасных" ("специальных") счетов не существует. В действительности счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им", - подчеркнули в ЦБ.
По любым вопросам, связанным с деньгами, регулятор рекомендует самостоятельно обратиться в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты.