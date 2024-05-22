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ЦБ оценил мнения участников рынка о создании органа контроля применения ИИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил мнения участников рынка о создании органа контроля применения ИИ
ЦБ оценил мнения участников рынка о создании органа контроля применения ИИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил мнения участников рынка о создании органа контроля применения ИИ
Инициативу ЦБ РФ создать централизованный орган по контролю за применением искусственного интеллекта внутри финансовых организаций поддержало около половины... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:21+0300
2024-05-22T13:22+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Инициативу ЦБ РФ создать централизованный орган по контролю за применением искусственного интеллекта внутри финансовых организаций поддержало около половины участников рынка, принявших участие в общественном обсуждении доклада "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке", отмечается в отчете об итогах его публичного обсуждения. Доклад был опубликован в ноябре 2023 года для обсуждения с участниками финансового рынка перспектив использования технологии искусственного интеллекта, а также инициатив ЦБ РФ, связанных с ее развитием и регулированием. В ходе общественного обсуждения поступило 33 отзыва. "При ответе на вопрос о целесообразности создания централизованного органа по контролю за внедрением и применением искусственного интеллекта в бизнес-процессах внутри организации мнения участников разделились: инициативу поддержало около половины ответивших (54%)", - говорится в отчете. В то же время участниками обсуждения отмечено, что решение об использовании такого органа каждая финансовая организация должна принимать самостоятельно, учитывая степень цифровизации и особенности корпоративной структуры. В противном случае добавление нового комплаенс-подразделения приведет к неоправданным издержкам и дополнительным административным нагрузкам. "Представлено также альтернативное мнение, согласно которому на текущем уровне развития и внедрения технологии искусственного интеллекта использование общих принципов и практик риск-менеджмента является достаточным", - подчеркивается в отчете.
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Банк России, ИИ, контроль, Новости
13:21 22.05.2024 (обновлено: 13:22 22.05.2024)
 
ЦБ оценил мнения участников рынка о создании органа контроля применения ИИ

ЦБ: мнения участников финрынка о создании органа контроля применения ИИ разделились

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Инициативу ЦБ РФ создать централизованный орган по контролю за применением искусственного интеллекта внутри финансовых организаций поддержало около половины участников рынка, принявших участие в общественном обсуждении доклада "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке", отмечается в отчете об итогах его публичного обсуждения.
Доклад был опубликован в ноябре 2023 года для обсуждения с участниками финансового рынка перспектив использования технологии искусственного интеллекта, а также инициатив ЦБ РФ, связанных с ее развитием и регулированием. В ходе общественного обсуждения поступило 33 отзыва.
"При ответе на вопрос о целесообразности создания централизованного органа по контролю за внедрением и применением искусственного интеллекта в бизнес-процессах внутри организации мнения участников разделились: инициативу поддержало около половины ответивших (54%)", - говорится в отчете.
В то же время участниками обсуждения отмечено, что решение об использовании такого органа каждая финансовая организация должна принимать самостоятельно, учитывая степень цифровизации и особенности корпоративной структуры. В противном случае добавление нового комплаенс-подразделения приведет к неоправданным издержкам и дополнительным административным нагрузкам.
"Представлено также альтернативное мнение, согласно которому на текущем уровне развития и внедрения технологии искусственного интеллекта использование общих принципов и практик риск-менеджмента является достаточным", - подчеркивается в отчете.
 
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