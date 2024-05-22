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Обновленное приложение банка "Тинькофф" исчезло из App Store

Обновленное приложение банка "Тинькофф" исчезло из App Store - 22.05.2024, ПРАЙМ

Обновленное приложение банка "Тинькофф" исчезло из App Store

Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее в среду появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:54+0300

2024-05-22T15:54+0300

2024-05-22T15:54+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее в среду появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, уже недоступно для скачивания, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее в среду в App Store появилась актуальная версия приложения "Тинькофф" под названием "Т-Старт". Указывалось, что после установки нового приложения старое "можно оставить - оно не помешает работе нового приложения, но новые сервисы в нем появляться не будут". В техподдержке "Тинькофф" поясняли агентству, что новое приложение быстрее работает и в нем больше доступных функций. Там также предупредили, что приложение могут удалить из App Store в любой момент.

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россия, тинькофф, новости, мобильное приложение