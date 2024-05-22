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Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести добровольную ликвидацию
Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести добровольную ликвидацию - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести добровольную ликвидацию
Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации, следует из распоряжения главы государства. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T20:20+0300
2024-05-22T20:20+0300
2024-05-22T20:54+0300
экономика
банк
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации, следует из распоряжения главы государства."В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 … разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении."Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".
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банк, владимир путин
Экономика, банк, Владимир Путин
Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести добровольную ликвидацию
Путин издал указ, разрешающий "Америкэн Экспресс банку" провести добровольную ликвидацию
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации, следует из распоряжения главы государства.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 … разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении.
"Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов