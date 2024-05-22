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С пустыми руками: СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев

С пустыми руками: СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев - 22.05.2024, ПРАЙМ

С пустыми руками: СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита на Украину не предложила никакой военной помощи, передает газета Der Spiegel. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:56+0300

2024-05-22T11:56+0300

2024-05-22T12:37+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита на Украину не предложила никакой военной помощи, передает газета Der Spiegel.Ранее Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом."Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", — говорится в публикации издания.Согласно статье, отсутствие военной помощи со стороны Германии свидетельствует о провале ее вооруженной политики. Программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), разработанная для помощи в укреплении украинской ПВО, не принесла значительных результатов, поскольку ни один из партнеров Германии не передал Украине системы ПВО.Ко всему прочему, очевидно, что киевские власти уже потеряли надежду на позитивный исход конфликта, так как Берлин отказался предоставить дальнебойные ракеты типа Taurus.

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украина, германия, анналена бербок, новости